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Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил новую Национальную стратегию действий в интересах женщин, которая рассчитана до 2030 года. Об этом 8 января сообщается на сайте правительства, пишут "Известия".

«Соблюдение принципа равноправия мужчин и женщин в различных сферах жизни, повышение экономической независимости и политической активности россиянок, а также профилактика женского неблагополучия стали ключевыми целями Национальной стратегии», — говорится в публикации.

Стратегия будет реализована в два этапа: первый пройдет в период с 2023 по 2026 год, а второй — с 2027 по 2030-й. План действий будет также представлен в скором времени.

Поясняется, что одной из причин принятия новой стратегии является сохраняющийся разрыв в зарплатах между мужчинами и женщинами. Так, до сих пор от 60% до 80% женщин работает в отраслях, где доходы остаются ниже средних по экономике. Разрыв же в зарплатах у мужчин и женщин оценивается в 28%.

При реализации плана предлагается привлекать женщин к техническим и технологическим специальностям, к работе в цифровой экономике, бизнесе, а также развивать среди них дистанционные формы занятости.

Кроме того, власти планируют разработать систему непрерывного образования и повышения квалификации для женщин.

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