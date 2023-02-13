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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин образовал правительственную комиссию по развитию беспилотных авиационных систем, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, передает РИА Новости.

"Правительство Российской Федерации постановляет: образовать правительственную комиссию по вопросам развития беспилотных авиационных систем", - говорится в сообщении.

Основная задача комиссии - подготовка согласованных предложений по реализации государственной политики в данной сфере. Они касаются в том числе развития применения беспилотников; организации разработки, производства, сертификации и эксплуатации таких систем и средств защиты от их противоправного применения; интеграции беспилотных авиационных систем и судов в воздушное пространство; обеспечения доступности подобных услуг для граждан и компаний, а также снижения необоснованных ограничений, подготовки специалистов и еще ряда вопросов, сообщает ТАСС.

Фото: pxhere.com