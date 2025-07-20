Я нашел ошибку
Главные новости:
В расположение самарских «Крыльев Советов» прибыл новый футболист
В расположение самарских «Крыльев Советов» прибыл новый футболист
В Сызрани в ДТП пострадали три молодых пассажирки
В Сызрани в ДТП пострадали три молодых пассажирки
В Самаре молодому человеку пришлось взять кредит из-за мошенников
В Самаре молодому человеку пришлось взять кредит из-за мошенников
Цунами угрожает жителям Камчатки
Цунами угрожает жителям Камчатки
в Узюково не будет нового полигона для размещения отходов
В Узюково Ставропольского района не будет нового полигона для размещения отходов
В Самаре каждая вторая мать школьника — за отмену оценок по изо, физкультуре, музыке и труду
В Самаре каждая вторая мать школьника — за отмену оценок по изо, физкультуре, музыке и труду
Количество санкций против России превысило 30 тысяч
Количество санкций против России превысило 30 тысяч
Житель Кошкинского района избил свою даму сердца
Житель Кошкинского района избил свою даму сердца
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.31
0.12
EUR 91.08
0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский бизнес-инкубатор приглашает на пешеходную экскурсию
В самарской в «Заварке» организуют мастер-класс по созданию мозаики
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «По следам Юрия Деточкина»
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Количество санкций против России превысило 30 тысяч

20 июля 2025 11:05
137
Количество санкций против России превысило 30 тысяч

 

Количество ограничений, введённых против России с 2014 года, превысило 30 тысяч, причём наибольший объём мер сосредоточен у США, Канады и Швейцарии. Такие данные приводит РИА Новости на основе информации аналитического портала Castellum и открытых источников.

По состоянию на 18 июня 2025 года, другие государства ввели в отношении РФ около 30 159 неторговых санкций (исключая товарные эмбарго). Из них свыше 92% приходятся на период после конца февраля 2022 года.

США сохраняют лидерство — 24,5% от общего числа (примерно 7 384 ограничений). Доля страны незначительно снизилась из-за отсутствия новых мер против РФ. В тройку также вошли Канада (13,1%, 3 956) и Швейцария (11,8%, 3 561).

ЕС, ранее занимавший пятое место, после 18-го пакета поднялся на четвёртую позицию — 2 906 ограничений (9,6%). Далее следуют Норвегия - 2 678 мер (8,9%), Исландия (дублирует часть европейских санкций) - 2 482 (8,2%), Великобритания - 2 204 (7,3%).

Замыкают топ-10 Новая Зеландия - 1 860 (6,2%), Австралия - 1 658 (5,5%) и Япония - 1 441 (4,8%).

Напомним, в середине марта 2025 года президент РФ Владимир Путин сообщал о 28 595 действующих санкциях — этот показатель в разы превышает ограничения против всех остальных стран мира, пишет МК. 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов металлургической отрасли региона
20 июля 2025  10:11
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов металлургической отрасли региона
141
В Самаре 19 и 21 июля ограничат движение транспорта из-за соревнований по велоспорту
19 июля 2025  12:58
В Самаре 19 и 21 июля ограничат движение транспорта из-за соревнований по велоспорту
530
Юлия Ашуркова: один пассажир обходится ТТУ в 300 рублей
18 июля 2025  18:59
Юлия Ашуркова: один пассажир обходится ТТУ в 300 рублей
574
Ограничение движения в центре Самары продлили до конца месяца
18 июля 2025  16:40
Ограничение движения в центре Самары продлили до конца месяца
517
В Самаре очередные работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные!
18 июля 2025  15:46
В Самаре очередные работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные!
724
Весь список