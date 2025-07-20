Количество санкций против России превысило 30 тысяч

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Количество ограничений, введённых против России с 2014 года, превысило 30 тысяч, причём наибольший объём мер сосредоточен у США, Канады и Швейцарии. Такие данные приводит РИА Новости на основе информации аналитического портала Castellum и открытых источников.

По состоянию на 18 июня 2025 года, другие государства ввели в отношении РФ около 30 159 неторговых санкций (исключая товарные эмбарго). Из них свыше 92% приходятся на период после конца февраля 2022 года.

США сохраняют лидерство — 24,5% от общего числа (примерно 7 384 ограничений). Доля страны незначительно снизилась из-за отсутствия новых мер против РФ. В тройку также вошли Канада (13,1%, 3 956) и Швейцария (11,8%, 3 561).

ЕС, ранее занимавший пятое место, после 18-го пакета поднялся на четвёртую позицию — 2 906 ограничений (9,6%). Далее следуют Норвегия - 2 678 мер (8,9%), Исландия (дублирует часть европейских санкций) - 2 482 (8,2%), Великобритания - 2 204 (7,3%).

Замыкают топ-10 Новая Зеландия - 1 860 (6,2%), Австралия - 1 658 (5,5%) и Япония - 1 441 (4,8%).

Напомним, в середине марта 2025 года президент РФ Владимир Путин сообщал о 28 595 действующих санкциях — этот показатель в разы превышает ограничения против всех остальных стран мира, пишет МК.