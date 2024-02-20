Китай назвал санкции США за сотрудничество с Россией неприемлемыми

95

Китай считает возможное введение санкций со стороны США против местных компаний из-за сотрудничества с Россией неприемлемыми. Об этом 20 февраля заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать планы Вашингтона ввести указанные рестрикции.

«Китай имеет право сотрудничать со всеми странами мира. Мы всегда выступали против односторонних санкций, которые не имеют оснований в международном праве и не санкционированы Советом Безопасности (СБ) ООН», — заявила она.

Официальный представитель МИД Китая добавила, что КНР продолжит принимать необходимые меры для защиты законных прав и интересов своих предприятий.

Накануне, 19 февраля, член Палаты представителей Конгресса США Джерри Коннолли сообщил, что США рассматривают возможность введения ограничений против китайских компаний, которые якобы помогают России с поставками необходимых для проведения спецоперации товаров, пишут "Известия".