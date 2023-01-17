182

Казахстан изменил правила въезда иммигрантов в страну, отменив возможность "обнуления" срока их пребывания за счет кратковременного выезда из страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

"Иностранцы, пребывающие без визы, смогут находиться в нашей стране 30 дней. Но в течение 180 дней общий срок их пребывания не должен превышать 90 дней. Граждане ЕАЭС, прибывшие в Казахстан, смогут пребывать аналогично не более 90 дней в течение 180 дней", — говорится в сообщении министерства.

В прежней редакции правил для иностранцев отсутствовали ограничения, касающиеся 180-дневного периода. Поэтому иностранцы могли по истечении 90 дней выехать за пределы Казахстана и вновь вернуться в страну, тем самым обновив сроки пребывания.

Новые правила не будут действовать для иммигрантов, которые оформили разрешение на временное проживание или визу.

Изменения вступят в силу 27 января. Правила будут распространяться на иностранцев, въехавших в Казахстан с этой даты.

Фото: pxfuel