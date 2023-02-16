Госдума приняла закон о прекращении действия в России договоров Совета Европы

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Госдума приняла закон о прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы, передает РИА Новости.

Законопроект "О прекращении действия в отношении Российской Федерации международных договоров Совета Европы" был внесен президентом РФ. Данный закон касается, в частности, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конвенции о пресечении терроризма, Устава СЕ, следует из документа.

"В связи с прекращением членства Российской Федерации в Совете Европы считать с 16 марта 2022 года прекратившими действие в отношении Российской Федерации следующие международные договоры: Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года", - указывается в документе.

Согласно документу, прекратят свое действия также Европейская конвенция о пресечении терроризма от 27 января 1997 года, Устав Совета Европы от 5 мая 1949 года, Генеральное соглашение о привилегиях и иммунитетах Совета Европы от 2 сентября 1949 года, Европейская социальная хартия (пересмотренная) от 3 мая 1996 года, а также около десяти протоколов.

Всего денонсируют 21 документ, сообщает ТАСС.