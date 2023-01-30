Я нашел ошибку
Главные новости:
При поддержке федерального партийного проекта «Единой России» «Za самбо» в спорткомплексе ЦСКА ВВС начали свою работу секции самбо и греко-римской борьбы.
В Самаре открыли новый зал единоборств для юных спортсменов
Трагедия произошла в воскресенье на склонах горнолыжного курорта Хакуба на высоте 2469 м.
Чемпион мира по фристайлу американец Кайл Смейн погиб под лавиной в Японии
31 января в Историческом парке пройдет семинар «Россияне – праведники народов мира. Педагогический аспект».
Анонс культурных событий в регионе на этой неделе
Сегодня такие внеурочные занятия прошли во всех школах страны.
Сергей Бурцев провел в самарской школе открытый урок, посвященный «Движению первых»
Увеличен список компаний, сотрудники которых могут взять кредит по сниженной ставке, смягчены требования по доходу.
Дмитрий Чернышенко рассказал о реализации программы льготной ипотеки для IT-специалистов 
Адаптации новых сотрудников способствуют «подъемные» при трудоустройстве, предоставление жилья и другие меры социальной поддержки.
Коллектив Похвистневской больницы в 2022 голу пополнили 8 выпускников вузов и колледжей
28 лет он возглавлял областную федерацию по лыжным гонкам, долгие годы работал главным тренером сборной области.
90-летний юбилей отмечает заслуженный тренер РСФСР, первый мастер спорта СО по лыжным гонкам Владимир Медведев
Пешеходам рекомендуется быть внимательными и осторожными не только на проезжей части, но и на тротуарах, ввиду скользкого покрытия.
Региональная Госавтоинспекция: снегопад неблагоприятно сказывается на дорожной обстановке
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 69.34
0.21
EUR 75.41
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
САТОБ: первая скрипка Татьяна Казакова отмечает юбилей творческой деятельности
В Историческом парке Самары открылась выставка «ФотоГрани»
В самарском историческом парке «Россия – Моя история» открывается выставка «ФотоГрани»
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Дмитрий Чернышенко рассказал о реализации программы льготной ипотеки для IT-специалистов 

30 января 2023 19:35
112
Увеличен список компаний, сотрудники которых могут взять кредит по сниженной ставке, смягчены требования по доходу.

Правительство расширило программу по льготной ипотеке для IТ-специалистов. Увеличен список компаний, сотрудники которых могут взять кредит по сниженной ставке, смягчены требования по доходу, сообщил на совещании с вице-премьерами зампредседателя кабмина Дмитрий Чернышенко, передает РБК.

Получить льготную ипотеку теперь могут сотрудники всех аккредитованных IТ-компаний — их в стране насчитывается около 20 тыс. Раньше требованиям соответствовали 12 тыс. компаний: помимо аккредитации, в числе обязательных требований было и получение организацией налоговых льгот.

Смягчены требования по минимальной ежемесячной зарплате специалистов IT-компаний. В городах-миллионниках (за исключением Москвы) данный показатель снижен со 150 тыс. до 120 тыс. руб. в месяц (до вычета НДФЛ), в остальных населенных пунктах сумма требуемого ежемесячного дохода снижена со 100 тыс. до 70 тыс. руб. В Москве требуемая для участия в программе минимальная зарплата осталась прежней — 150 тыс. руб. в месяц.

«С помощью этой льготной программы свои жилищные условия смогут улучшить более 50 тыс. IT-специалистов, а общий объем выданных кредитов составит, по нашим оценкам, порядка 240 млрд руб.», — заявил Дмитрий Чернышенко.

По словам вице-премьера, с момента запуска программы общая сумма предоставленных кредитов составила более 54 млрд руб., было одобрено почти 17 тыс. заявок, выдано 6 тыс. жилищных кредитов. 

 

Фото:   ru.freepik.com
 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самару вернулся снег: коммунальщики усиленно трудятся
30 января 2023  12:57
В Самару вернулся снег: коммунальщики усиленно трудятся
239
В Самаре прошел лыжный марафон “Сокольи Горы
30 января 2023  11:34
В Самаре прошел лыжный марафон “Сокольи Горы"
234
 В Самаре продолжается реализация обучающей программы для председателей советов МКД и активных горожан в рамках проекта «Мой дом»
27 января 2023  11:56
 В Самаре продолжается реализация обучающей программы для председателей советов МКД и активных горожан в рамках проекта «Мой дом»
4635
Держатели Карты жителя Самарской области могут получить кешбэк за оплату ЖКХ
26 января 2023  13:04
Держатели Карты жителя Самарской области могут получить кешбэк за оплату ЖКХ
771
Осталось несколько дней до старта лыжного марафона
25 января 2023  13:22
Осталось несколько дней до старта лыжного марафона "Сокольи горы" в Самаре
975
Весь список