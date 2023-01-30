Дмитрий Чернышенко рассказал о реализации программы льготной ипотеки для IT-специалистов 

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Правительство расширило программу по льготной ипотеке для IТ-специалистов. Увеличен список компаний, сотрудники которых могут взять кредит по сниженной ставке, смягчены требования по доходу, сообщил на совещании с вице-премьерами зампредседателя кабмина Дмитрий Чернышенко, передает РБК.



Получить льготную ипотеку теперь могут сотрудники всех аккредитованных IТ-компаний — их в стране насчитывается около 20 тыс. Раньше требованиям соответствовали 12 тыс. компаний: помимо аккредитации, в числе обязательных требований было и получение организацией налоговых льгот.



Смягчены требования по минимальной ежемесячной зарплате специалистов IT-компаний. В городах-миллионниках (за исключением Москвы) данный показатель снижен со 150 тыс. до 120 тыс. руб. в месяц (до вычета НДФЛ), в остальных населенных пунктах сумма требуемого ежемесячного дохода снижена со 100 тыс. до 70 тыс. руб. В Москве требуемая для участия в программе минимальная зарплата осталась прежней — 150 тыс. руб. в месяц.



«С помощью этой льготной программы свои жилищные условия смогут улучшить более 50 тыс. IT-специалистов, а общий объем выданных кредитов составит, по нашим оценкам, порядка 240 млрд руб.», — заявил Дмитрий Чернышенко.



По словам вице-премьера, с момента запуска программы общая сумма предоставленных кредитов составила более 54 млрд руб., было одобрено почти 17 тыс. заявок, выдано 6 тыс. жилищных кредитов.

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