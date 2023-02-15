Я нашел ошибку
Главные новости:
Рейсы по всему миру задерживаются.
Масштабный сбой в работе IТ-системы произошел у крупнейшей германской авиакомпании Lufthansa
В САТОБ состоялось торжественное мероприятие ПФО, посвященное 100-летию отечественной гражданской авиации. В нем приняли участие делегации 14 субъектов ПФО.
Дмитрий Азаров отметил вклад специалистов отечественной гражданской авиации ПФО в связи со 100-летием отрасли
Михаил Овечкин раньше играл за футбольный клуб «Динамо» (Москва). Летом прошлого года ему исполнился 71 год.
Российский хоккеист Александр Овечкин сообщил о смерти отца
До этого почти 2 года он исполнял обязанности руководителя данного учреждения.
Руслан Каримов назначен главным врачом Большеглушицкой ЦРБ
Успешная цифровая трансформация меняет подходы к управлению, упрощает принятие решений, ускоряет вывод продуктов на рынок, снижает затраты и повышает прибыль компании.
Более 500 компаний РФ прошли цифровую трансформацию со Сбером
Соперниками клуба станут узбекский клуб «Нефчи» и московское «Торпедо».
Завтра «Крылья Советов» сыграют заключительные матчи на сборах
В регионе реализуется программа системной поддержки и повышения качества жизни людей старшего возраста.
В минздраве СО обсудили вопросы оказания помощи пациентам старшего возраста с переломом проксимального отдела бедра
Цель - продемонстрировать всенародную сплоченность и поддержать участников СВО, выказать поддержку армии и тем ценностям, за которые сейчас сражаются наши бойцы.
Самарская область примет участие во всероссийском благотворительном медиамарафоне «Всё для Победы!»
Наверх
Самара  -8 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.86
0.23
EUR 79.34
0.67
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Членам семей мобилизованных самарцев помогут укрепить здоровье и снять стресс
В День 150-летия Ф.И.Шаляпина возложили цветы к его барельефу на фасаде Самарской филармонии
Самарская кирха приглашает на органный концерт “Dass Vatter Unser”
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Дмитрий Азаров отметил вклад специалистов отечественной гражданской авиации ПФО в связи со 100-летием отрасли

15 февраля 2023 18:43
92
В САТОБ состоялось торжественное мероприятие ПФО, посвященное 100-летию отечественной гражданской авиации. В нем приняли участие делегации 14 субъектов ПФО.

В среду, 15 февраля, в Самарском академическом театре оперы и балета состоялось торжественное мероприятие Приволжского федерального округа, посвященное 100-летию отечественной гражданской авиации. В нем приняли участие делегации 14 субъектов ПФО - это специалисты и ветераны отрасли, руководители профильных ведомств, организаций, крупнейших предприятий, вузов округа.

Со знаменательной датой их поздравили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, заместитель Полномочного представителя Президента РФ в ПФО Алексей Кузьмицкий, Начальник Приволжского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта Людмила Пименова.

9 февраля 2023 года исполнилось 100 лет со дня основания отечественной гражданской авиации. Указ о праздновании юбилейной даты был подписан Президентом РФ Владимиром Путиным. По всей стране проходят торжественные мероприятия, приуроченные к 100-летиюю отечественной авиации. В Приволжском федеральном округе центральным местом проведения такого мероприятия с участием делегаций 14 субъектов страны стала Самара – столица региона с богатыми традициями в авиационной отрасли. Губернатор Дмитрий Азаров отметил вклад Самарской области в развитие авиационной отрасли страны.

«Для нашего региона большая честь по праву принимать сегодня высокое собрание лидеров гражданской авиации Приволжского федерального округа. Трудно переоценить тот вклад, который внесла Самарская, Куйбышевская область в развитие авиации нашей страны, вносит и сегодня, - подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь к участникам торжественного мероприятия, - Конечно, неслучайно символом трудовой доблести столицы нашего региона, Самары, стал самолет – легендарный ИЛ-2, оружие Победы. Да, самолет, конечно же, военный, но мы знаем, что всегда в нашей стране выпуск самолетов сопровождался такой пометкой «двойного назначения». И в этом смысле представители гражданской авиации точно знают, что наш бронепоезд «стоит на запасном пути» и в небе. Безусловно, для нашей необъятной Родины нет будущего без авиации, и вашими руками это будущее создается».

Глава региона отдельно поблагодарил ветеранов авиационной отрасли за их многолетнюю работу на благо страны: «Искренние слова благодарности за ваш труд, за то, что вы сделали для всех нас, за то, что вы и сегодня неустанно передаете свой опыт все новым и новым мальчишкам и девчонкам, которые влюблены в небо, которые гордятся своей страной. Доброго вам здоровья!»

Дмитрий Азаров, поздравляя специалистов гражданской авиации, подчеркнул важность того, что сегодня сотрудники отрасли активно участвуют в помощи защитникам Отечества. «Представители авиации всегда вносили свой вклад в то, чтобы укреплять позиции нашего государства. Знаю, что коллективы авиаторов вносят свой вклад в поддержку и заботу о военнослужащих и их семьях. Я уверен, при такой поистине всенародной поддержке победа будет за нами. В этом нет никаких сомнений», - сказал глава региона.

Губернатор Самарской области пожелал работникам гражданской авиации новых успехов в профессиональной деятельности и мирного неба над головой – именно за это сегодня борются российские военнослужащие в рамках СВО: «Я хочу вам пожелать новых успехов, новых машин, которые все выше и выше, все быстрее и быстрее будут поднимать авторитет нашей страны, создавать комфорт для граждан, для всех пассажиров. Хочу всем вам в этот столетний юбилей пожелать чистого и мирного неба над головой. Именно за это сегодня сражаются защитники нашего Отечества, представители всех субъектов Приволжского федерального округа, всей страны. Мы с гордостью и уважением чтим их подвиг, поддерживаем их здесь, на волжской земле».

Заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Алексей Кузьмицкий зачитал приветственный адрес от имени Полпреда Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. «В Приволжском федеральном округе многое сделано для развития инфраструктуры авиасообщения в целях повышения удобства пассажиров: реконструируются аэропорты и взлетные полосы, модернизируются средства обеспечения полетов и связи, аэровокзалы оснащаются современным оборудованием. Главная движущая сила отрасли - это профессиональные квалифицированные сотрудники. Компетентность, добросовестная и ответственная работа позволяет всем, кто работает в авиаотрасли прокладывать новые маршруты, ставить на крыло перспективные отечественные лайнеры, с комфортом выполнять безопасные полеты, перевозить миллионы пассажиров и тонны грузов», - говорится в поздравлении Игоря Комарова.

В рамках торжественного мероприятия губернатор Дмитрий Азаров вручил заслуженным специалистам авиационной отрасли Почетные знаки, Почетные грамоты и благодарности.

Сегодня гражданская авиация России – это 225 аэропортов, из которых 80 имеют статус международных, более 100 авиакомпаний, 18 учреждений высшего и среднего профессионального образования, а также другие организации. Всего в этих структурах трудится почти 200 тысяч специалистов. Начальник Приволжского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта Людмила Пименова отметила высокий статус ПФО и Самарской области, в частности, в развитии российской гражданской авиации: «Авиация в ПФО развивается стабильно, увеличиваются предприятия и объемы пассажироперевозок. Нам есть к чему стремиться. Правительство и Президент страны поддерживают программу субсидирования перевозок, в прошлом году отрасли были предоставлены беспрецедентные субсидии. Самарская область – традиционно кластер авиационной. Так, аэропорт «Курумоч» развивается стабильно, в 2022 году было перевезено почти 3 млн пассажиров, и в будущем мы ожидаем рост».

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
в Самаре расчистка городских территорий и вывоз снега остаются на непрерывном контроле
15 февраля 2023  13:30
В Самаре расчистка городских территорий и вывоз снега остаются на непрерывном контроле
175
Жители и гости Самары смогут посетить ярмарку фермерской продукции в центре «Мой бизнес»
15 февраля 2023  13:05
Жители и гости Самары смогут посетить ярмарку фермерской продукции в центре «Мой бизнес»
186
В Самаре планируют получить 34 трамвайных вагона
15 февраля 2023  13:01
В Самаре планируют получить 34 трамвайных вагона
191
Для жителей создаются условия для комфортного обучения, отдыха, творчества и самореализации.
14 февраля 2023  23:57
Дмитрий Азаров осмотрел новые объекты социальной инфраструктуры Ставропольского района
610
Общая готовность 75,3%.
14 февраля 2023  14:20
Дмитрий Азаров оценил темпы строительства Волжского моста и трассы «Обход Тольятти»
395
Весь список