Депутат гордумы Жигулевска Егише Амроян досрочно сложил полномочия

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Сегодня, 20 февраля, на имя председателя Думы городского округа Жигулевск Юрия Смеловского поступило заявление от действующего депутата Егише Амрояна.

"В связи с дорожно-транспортным происшествием, повлекшим трагические последствия, учитывая личные переживания, считаю своим моральным долгом сложить с себя полномочия депутата Думы городского округа Жигулевск седьмого созыва", - говорится в заявлении Егише Рубиковича.

Заявление депутата Думы о сложении полномочий будет рассмотрено на ближайшем заседании Думы 25 февраля.

"От имени депутатов Думы выражаю соболезнования родным и близким погибшего водителя, и призываю всех участников дорожного движения быть более внимательными на дороге", - прокомментировал поступившее заявление председатель Думы Юрий Смеловский.

Также Амроян Егише Рубикович, член депутатской группы Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Думе городского округа Жигулевск, подал заявление в местное отделение с просьбой приостановить его членство в Партии "Единая Россия" в связи с проведением проверки обстоятельств ДТП с его участием, произошедшего 15 февраля 2021 года.

Заявление будет рассмотрено на ближайшем заседании Местного политического совета.

Члены депутатской группы Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Думе городского округа Жигулевск, Местный политический совет выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего.