Александр Хинштейн рассказал, кто вслед за VK должен пройти перерегистрацию в России

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В понедельник, 13 февраля, стало известно, что совет директоров VK одобрил перерегистрацию компании с Британских Виргинских островов в России. Теперь после подписания всех положенных документов VK станет международной публичной компанией, подчиняющейся российскому законодательству. О том, как после этого изменится соцсеть и какие еще IT-гиганты должны последовать ее примеру, «Парламентской газете» рассказал председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

- Александр Евсеевич, как можно оценить шаг, предпринятый советом директоров VK?

- На мой взгляд, это очень правильное решение, которое демонстрирует настрой и акционеров, и менеджера VK на работу в интересах российского общества и их приверженность требованиям российского законодательства. VK сегодня является одним из основных драйверов развития новых цифровых реалий, это самая популярная в стране социальная сеть. Она и с точки зрения государства выполняет важные функции: например, мы наделили ее статусом социально значимого ресурса, доступ к которому для граждан определен как бесплатный, существует закон, согласно которому органы власти обязаны вести там свои страницы. И в этом смысле и для государства, и для общества VK является примером того, как должна вести себя национально ориентированная социальная сеть.

- Повлечет ли за собой перерегистрация какие-либо изменения в политике компании по отношению к пользователям?

- Я не думаю, что в отношении пользователей это повлечет за собой какие-то неприятные последствия. Есть другой вопрос — он не связан с перерегистрацией и изменением статуса, но тем не менее является достаточно важным. На мой взгляд, VK по сравнению с иностранными соцсетями занимает недостаточно жесткую позицию по отношению к разного рода сомнительному контенту, например, связанному с реализацией закона об ЛГБТ-пропаганде. Есть в этой части дискуссии с администрацией площадки на тему того, какие паблики ей препятствуют и нарушают закон, а какие — нет.

- Вы говорите об ужесточении сетевой цензуры?

- Скорее речь идет об ужесточении самоцензуры. Но напомню, что у нас по закону социальные сети и так обязаны мониторить контент, который создают в них пользователи, и удалять то, что нарушает нормы действующего законодательства. Хотя в последнее время я вижу, что VK активно этим всем занимается — это, безусловно, позитивный момент.

- Каким еще компаниям, на ваш взгляд, следует взять пример с VK?

- Если говорить о технологических компаниях, то, бесспорно, это «Яндекс». К сожалению, я не готов прокомментировать, есть ли в этом вопросе какие-то подвижки — если дискуссии и обсуждения и ведутся, я не принимаю в них участие. Но если рассуждать формально, то «Яндекс» является одним из технологических IT-лидеров страны, поэтому его полноценное присутствие в России, в том числе с точки зрения подчинения нашей юрисдикции, — крайне желательно.

- Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила маркировать специальным значком Telegram-каналы, которые распространяют недружественную России повестку. Возможно ли это, на ваш взгляд, учитывая технические особенности Telegram как интернет-платформы?

- Я боюсь, что без активного содействия администрации самого Telegram сделать это будет крайне сложно. Просто, как вы правильно сказали, в силу технических особенностей площадки. Насколько администрация Telegram к этому готова, увы, я сказать не могу. Но, повторюсь, это единственный путь — разного рода принудительные меры здесь вряд ли сработают.

- Предпринимались ли попытки выйти на контакт с администрацией Telegram и, возможно, лично Павлом Дуровым?

- Это вопрос к коллегам из Роскомнадзора. Я такой информацией не располагаю.

Фото: hinshtein.ru