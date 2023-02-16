Я нашел ошибку
Главные новости:
Ему исполняется 22 года.
17 февраля Самарская филармония празднует День рождения Самарского органа
13 февраля, стало известно, что совет директоров VK одобрил перерегистрацию компании с Британских Виргинских островов в России.
Александр Хинштейн рассказал, кто вслед за VK должен пройти перерегистрацию в России
Основной площадкой станет гостеприимный зал самарского КРЦ «Звезда», с которым мероприятие имеет историческую связь.
В Самаре состоится Зимний Грушинский фестиваль
Завершился второй соревновательный день первенства России по легкой атлетике среди спортсменов до 20 лет.
Первенство России по легкой атлетике: две золотые медали в копилке сборной Самарской области
Голы забили Гарре, Писарский, Цыпченко.
«Крылья Советов» – «Торпедо» (Москва) – 3:0
Водитель ехал задним ходом и не сразу заметил, что сбил женщину.
Мониторинг соцсетей: в кратчайшие сроки полицейские нашли водителя, который сбил пенсионерку в Самаре
В делопроизводстве и любых других случаях, когда русский язык выступает в качестве государственного. Нормы будут закреплены в словарях.
Дума приняла закон о недопустимости использования иностранных слов, которым есть русские аналоги
Американка намерена оспорить решение суда о запрете на въезд в РФ.
Американке запретили въезд в Россию на 40 лет после её прогулки с теленком по Красной площади
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.76
0.55
EUR 79.98
0.41
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Членам семей мобилизованных самарцев помогут укрепить здоровье и снять стресс
В День 150-летия Ф.И.Шаляпина возложили цветы к его барельефу на фасаде Самарской филармонии
Самарская кирха приглашает на органный концерт “Dass Vatter Unser”
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Александр Хинштейн рассказал, кто вслед за VK должен пройти перерегистрацию в России

16 февраля 2023 23:07
127
13 февраля, стало известно, что совет директоров VK одобрил перерегистрацию компании с Британских Виргинских островов в России.

В понедельник, 13 февраля, стало известно, что совет директоров VK одобрил перерегистрацию компании с Британских Виргинских островов в России. Теперь после подписания всех положенных документов VK станет международной публичной компанией, подчиняющейся российскому законодательству. О том, как после этого изменится соцсеть и какие еще IT-гиганты должны последовать ее примеру, «Парламентской газете» рассказал председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

- Александр Евсеевич, как можно оценить шаг, предпринятый советом директоров VK?

- На мой взгляд, это очень правильное решение, которое демонстрирует настрой и акционеров, и менеджера VK  на работу в интересах российского общества и их приверженность требованиям российского законодательства. VK сегодня является одним из основных драйверов развития новых цифровых реалий, это самая популярная в стране социальная сеть. Она и с точки зрения государства выполняет важные функции: например, мы наделили ее статусом социально значимого ресурса, доступ к которому для граждан определен как бесплатный, существует закон, согласно которому органы власти обязаны вести там свои страницы. И в этом смысле и для государства, и для общества VK является примером того, как должна вести себя национально ориентированная социальная сеть.

- Повлечет ли за собой перерегистрация какие-либо изменения в политике компании по отношению к пользователям?

- Я не думаю, что в отношении пользователей это повлечет за собой какие-то неприятные последствия. Есть другой вопрос — он не связан с перерегистрацией и изменением статуса, но тем не менее является достаточно важным. На мой взгляд, VK по сравнению с иностранными соцсетями занимает недостаточно жесткую позицию по отношению к разного рода сомнительному контенту, например, связанному с реализацией закона об ЛГБТ-пропаганде. Есть в этой части дискуссии с администрацией площадки на тему того, какие паблики ей препятствуют и нарушают закон, а какие — нет.

- Вы говорите об ужесточении сетевой цензуры?

- Скорее речь идет об ужесточении самоцензуры. Но напомню, что у нас по закону социальные сети и так обязаны мониторить контент, который создают в них пользователи, и удалять то, что нарушает нормы действующего законодательства. Хотя в последнее время я вижу, что VK активно этим всем занимается — это, безусловно, позитивный момент.

- Каким еще компаниям, на ваш взгляд, следует взять пример с VK?

- Если говорить о технологических компаниях, то, бесспорно, это «Яндекс». К сожалению, я не готов прокомментировать, есть ли в этом вопросе какие-то подвижки — если дискуссии и обсуждения и ведутся, я не принимаю в них участие. Но если рассуждать формально, то «Яндекс» является одним из технологических IT-лидеров страны, поэтому его полноценное присутствие в России, в том числе с точки зрения подчинения нашей юрисдикции, — крайне желательно.

- Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила маркировать специальным значком Telegram-каналы, которые распространяют недружественную России повестку. Возможно ли это, на ваш взгляд, учитывая технические особенности Telegram как интернет-платформы?

- Я боюсь, что без активного содействия администрации самого Telegram сделать это будет крайне сложно. Просто, как вы правильно сказали, в силу технических особенностей площадки. Насколько администрация Telegram к этому готова, увы, я сказать не могу. Но, повторюсь, это единственный путь — разного рода принудительные меры здесь вряд ли сработают.

- Предпринимались ли попытки выйти на контакт с администрацией Telegram и, возможно, лично Павлом Дуровым?

- Это вопрос к коллегам из Роскомнадзора. Я такой информацией не располагаю.

 

Фото: hinshtein.ru

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
«ЭнергосбыТ Плюс» ожидает документы по поверке счетчиков ГВС от 26 тысяч клиентов
16 февраля 2023  12:51
«ЭнергосбыТ Плюс» ожидает документы по поверке счетчиков ГВС от 26 тысяч клиентов
268
Почти 650 человек приняты в Российское движение детей и молодежи «Движение первых»: в Самарское области состоялось первое заседание регионального Совета
16 февраля 2023  12:35
«Движение первых»: в Самарское области состоялось первое заседание регионального Совета
251
В 2023 году в Самаре мост «Южный» и путепровод «Аврора» будут отремонтированы
16 февраля 2023  11:31
В 2023 году в Самаре мост «Южный» и путепровод «Аврора» будут отремонтированы
271
Обсудили вопросы дополнительной помощи и поддержки защитников Отечества, их родных и близких.
15 февраля 2023  21:13
«Мне важна обратная связь»: Дмитрий Азаров провел очередную встречу с родственниками военнослужащих
1072
в Самаре расчистка городских территорий и вывоз снега остаются на непрерывном контроле
15 февраля 2023  13:30
В Самаре расчистка городских территорий и вывоз снега остаются на непрерывном контроле
354
Весь список