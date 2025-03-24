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Знаком зодиака интересуются у каждого десятого потенциального работника

24 марта 2025 10:16
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знаком зодиака интересуются у каждого десятого потенциального работника

Аналитики hh.ru провели опрос среди россиян и выяснили, как часто соискателям задают неудобные вопросы на собеседованиях и как люди к этому относятся.

Рейтинг самых частых вопросов, не касающихся профессиональной деятельности и деловых качеств кандидата, возглавляют вопросы о личной жизни россиян – с подобным интересом со стороны работодателей столкнулись сразу 78% респондентов. Причем по сравнению с показателями аналогичного опроса 2022 года работодатели стали на 3 п.п. чаще интересоваться семейным положением кандидатов. Причем женщины на собеседованиях продолжают получать вопросы о семейном положении чаще, чем мужчины (81% против 75%).

На втором месте по частотности вопросы о наличии судимости – с ними столкнулись 36% опрошенных, на третьем месте – вопросы о заложенности в банках и кредитах. Примечательно, что в отличии от женщин у мужчин чаще интересуются о судимости (51% против 26%), а также о задолженности в банках (37% против 23%). 

Интересно, что знаком зодиака интересуются у каждого десятого потенциального работника (11%). Более того, за два года доля таких вопросов выросла на 5 п.п. Причем женщины-респонденты, как правило, чаще указывали, что у них интересовались знаком зодиака.

Также в ходе опроса респонденты указали, какие вопросы, по их мнению, приемлемы на собеседовании, а каких стоит избегать работодателям. Так, интерес к семейному положению со стороны компании у 72% вызывает понимание, не приемлемыми такие вопросы считают только 21% опрошенных. А вот вопросы о внешности, знаке зодиака, религиозных взглядах, а также политических убеждениях и сексуальной ориентации вызывают наибольший негатив и непонимание со стороны соискателей.

Интересно, что чаще всего неприемлемыми вопросы о семейном положении считают молодые соискатели в возрасте от 18 до 24 лет (сразу 27% заявили, что не хотели бы слышать такое в ходе собеседования). А вот вопросы, связанные с внешностью сильнее всего, отталкивают респондентов среднего возраста от 25 до 36 лет (сразу 76% негативных ответов). 

 

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