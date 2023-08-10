жители Самары смогут увидеть звездопад Персеиды

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В августе самарцы смогут увидеть один из самых ярких звездопадов в году - звездопад Персеиды. Пик активности этого звездопада - только две летние ночи, с 11 на 12 и с 12 на 13 августа. Особенно хорошо звездопад будет виден 13 августа вечером в центральной части России. Именно в это время небесное явление можно наблюдать невооруженным взглядом. С Земли метеоры похожи на яркие полосы в ночном небе. Интересно, что в пик метеорного потока Персеиды ожидается до 100 падающих метеоров в час.

"Из-за Луны, которая сейчас находится в стадии убывания, метеорный поток будет хорошо виден за городом в тех регионах, где ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. При этом для наблюдения такого красивого и необычного явления, как звездный дождь, лучше всего выехать на природу, чтобы увидеть, как метеорный поток простирается по всему небу", - комментирует Александр Ганьшин, руководитель сервиса Яндекс Погода, пишет Волга Ньюс.