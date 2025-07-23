Жители ПФО тратят в среднем 4 994 рублей в месяц на товары для домашних любимцев

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Домашние животные являются не просто питомцами, они — полноценные члены семьи. Эксперты Авито Рекламы и Авито Товаров провели опрос среди 10 000 россиян старше 18 лет*, чтобы узнать, каких домашних любимцев они заводят, сколько тратят денег на их содержание и какие товары чаще всего покупают. Аналитики выяснили, что 77% жителей Приволжского федерального округа держат дома животных, и большинство владельцев (85%) отдают предпочтение кошкам. Собаки, хоть и считаются лучшими друзьями человека, занимают второе место с 39%.

В условиях городской суеты и вечной нехватки времени кошки оказываются хорошими компаньонами. Они не требуют постоянного внимания, достаточно самостоятельны и прекрасно чувствуют себя даже в небольших квартирах. Но это не значит, что жители Приволжского федерального округа ограничиваются только привычными всем питомцами. Каждый восьмой (12%) из владельцев животных содержит аквариумных рыбок или черепах, 9% наслаждаются обществом певчих птиц, а 5% предпочитают заводить грызунов. Также следует отметить, что 1% содержат необычных питомцев — пауков.

Когда дело доходит до заботы о питомцах, жители Приволжского федерального округа уделяют внимание каждой детали. Основную статью расходов составляют корма и лакомства — их покупают 88% владельцев, хотя часть из них предпочитает иные варианты питания. На этом траты не заканчиваются: каждый четвертый (24%) регулярно радует своего любимца новыми игрушками, 23% респондентов с домашними животными регулярно приобретают лекарственные препараты для своих питомцев. Также почти столько же внимательно следит за гигиеной животного, не жалея средств на специальные шампуни и косметику (22%).

Что касается финансовой стороны, то большинство (73%) владельцев тратит в месяц на товары для домашнего питомца до 5 000 рублей. У каждого пятого (18%) уходит от 5 000 до 10 000 рублей. От 10 000 до 15 000 рублей расходуют 4%. В среднем жители Приволжского федерального округа с домашними животными укладываются в 4 994 рубля в месяц на покупки для любимцев.

Любопытно, что в качестве площадки по покупке товаров для любимцев зоомагазины пока лидируют — их выбирают 59% покупателей. Однако значительная доля покупок приходится на маркетплейсы и сайты с объявлениями (31%). Также 20% владельцев домашних животных покупают корм, аксессуары и прочие вещи в ветеринарных клиниках, а каждый пятый (18%) предпочитает совершать покупки в профильных интернет-магазинах.

Выбирая товары для своих любимцев, жители Приволжского федерального округа руководствуются не только ценой, хотя этот фактор остается важным для 58% участников опроса с домашними животными. 41% владельцев тщательно изучает отзывы, а скидки и акции влияют на решение о покупке у 32%. Почти каждый третий (30%) прислушивается к советам ветеринаров.

Узнают о новых продуктах для домашних любимцев жители Приволжского федерального округа в первую очередь от друзей, коллег и родственников — этим поделились 40% опрошенных владельцев. Реклама на сайтах с объявлениями и маркетплейсах является еще одним основным источником информации о новинках для 27% жителей региона с домашними животными. На ТВ-рекламу обращают внимание 27% владельцев, в точках продаж — 23%, а на продвижение в соцсетях — 20%.