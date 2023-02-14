Заявки на оформление Карты жителя Самарской области начнут принимать в МФЦ

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В апреле 2023 года заявку на оформление Карты жителя Самарской области можно будет подать в МФЦ региона. Она дает не только возможность льготного проезда в общественном транспорте, но и другие преференции.

Как отметил руководитель руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков, до 1 января 2024 года будет действовать как социальная карта, так и карта жителя. Но оплачивать проезд в общественном транспорте можно только одной из них. После 1 января следующего года функция льготного транспортного проезда останется только на карте жителя.

По его словам, держателям социальной карты нужно обратиться в один из банков - участников проекта для замены ее на карту жителя (банк ВТБ и банк "Солидарность"). В электронном виде подать заявку можно на официальном сайте, а с 1 апреля – в любом офисе МФЦ.

Фото: администрация Самары