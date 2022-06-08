Я нашел ошибку
Главные новости:
В турнире появились новые категории - юноши и девушки до 14 лет, юноши и девушки до 16 лет. Принять участие может каждый.
В губернии стартовал летний сезон Лиги Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3
К Главе региона обратились жители с вопросом о поддержке вновь созданной общественной организации инвалидов.
Дмитрий Азаров провел личный прием граждан
Документ предусматривает, что учредителем Социального фонда РФ выступит правительство.
Госдума приняла в I чтении законопроект об объединении ПФР и ФСС
Пожарно-спасательные подразделения работали оперативно и не допустили перехода огня на соседние строения.
За минувшие сутки в регионе произошло 8 пожаров на территории частных домовладений и на дачных участках
Закон касается только детей, родившихся в России.
Госдума разрешила регистрировать детей не по месту рождения, а по месту жительства родителей
Особое внимание филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» традиционно уделит замене тепловых сетей в городах региона.
На объектах «Т Плюс» в Самарской области идет подготовка к следующему отопительному сезону
В этом году фестиваль особенный - юбилейный. Ему 10 лет.
Представители самарского и питерского общественных советов при облМВД обсудили проведение в Самаре детского фестиваля по футболу
Обратите внимание - вывоз осуществляется до 15:00!
В родительскую субботу в Самаре будут работать 8 специальных маршрутов на кладбища
Наверх
Самара  +14 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.96
-0.15
EUR 64.57
-0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Представители самарского и питерского общественных советов при облМВД обсудили проведение в Самаре детского фестиваля по футболу
Пешеходные экскурсии от Музея имени Алабина
День эколога: в Самарской области прошел Марафон зеленых 
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

За минувшие сутки в регионе произошло 8 пожаров на территории частных домовладений и на дачных участках

8 июня 2022 19:45
106
Пожарно-спасательные подразделения работали оперативно и не допустили перехода огня на соседние строения.

Несмотря на проводимую профилактическую работу с населением сотрудниками надзорной деятельности и пожарными, ежедневно на территории Самарской области происходят пожары в частных жилых домах, дачных домиках, сараях и прочих надворных постройках.

Из оперативной сводки следует, что за минувшие сутки в регионе произошло 8 таких пожаров.

Частные дома горели в Кинель-Черкасском, Волжском, Кинельском районах.

Дачный дом, баня, сарай и другие надворные постройки горели в Ставропольском, Борском, Красноярском районах. К счастью, на пожарах никто не пострадал.

На перечисленных пожарах пожарно-спасательные подразделения работали оперативно и не допустили перехода огня на соседние строения. Однако, стоит напомнить хозяевам частных домовладений, что основными причинами пожаров в летний период остаются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, эксплуатации газового оборудования.

В целях обеспечения пожарной безопасности в частных жилых домах и дачных кооперативах Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

- убирая территорию, не сжигайте мусор вблизи строений, расстояние между строениями и сжигаемым мусором должно быть не менее 50 м. Сжигая мусор, необходимо следить за горением до полного прекращения огня. В сухую и ветреную погоду сжигать мусор запрещается законом;

- не поджигайте сухую траву, она очень быстро горит, а раздуваемый ветром огонь быстро распространяется и может перекинуться на близлежащие деревья и строения, вы не сможете быстро ликвидировать загорание;

- не загромождайте проезды и противопожарные разрывы между зданиями строительными и другими горючими материалами, это препятствует проезду пожарной техники.

В частных домах мусор, который невозможно как-либо использовать, следует собрать в контейнер и увезти на специально оборудованную мусорную площадку, а около дома на весь весенний и летний период необходимо обеспечить наличие первичных средств тушения пожара (бочка с водой объемом не менее 200 литров, ведро, ящик с песком, лопаты и багры).

- При определенных условиях (например, повышенной влажности) даже в обесточенном доме может произойти короткое замыкание, и как следствие пожар. Поэтому проверьте надежность и исправность электрохозяйства, внимание - качеству изоляции проводов.

- Наряду с тривиальными пожарными щитами (в комплекте - лом, багор, лопата, два конусных ведра) неплохо бы иметь под рукой и песок, и бочки с водой, и кошму (противопожарное полотно). Огнетушители по правилам должны быть на кухне, в бане и на каждом этаже дома.

- Если около вашего дома горит мусор или сухая трава, попробуйте потушить огонь самостоятельно, забив его ветками, засыпав землей, залив водой.

- Если справится с огнем не удается сразу сообщите о случившемся в пожарную охрану по телефону «01» или «101», точно назвав адрес места происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вопросы подготовки к участию региона в форуме обсудили на совещании у председателя Правительства Самарской области Виктора Кудряшова. 
8 июня 2022  17:34
Самарская область готовится к участию в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 
183
Для благоустройства в 2023 году жители Самарской области выбрали 50 общественных пространств
8 июня 2022  13:43
Для благоустройства в 2023 году жители Самарской области выбрали 50 общественных пространств
214
Дмитрий Азаров поздравил соцработников региона с профессиональным праздником
8 июня 2022  12:20
Дмитрий Азаров поздравил соцработников региона с профессиональным праздником
221
В дни проведения фестиваля «САМ. ФЕСТ» транспортное обслуживание жителей и гостей Самары усилят
8 июня 2022  09:43
В дни проведения фестиваля «САМ. ФЕСТ» транспортное обслуживание жителей и гостей Самары усилят
482
В Аньхое находятся штаб-квартиры известных китайских производителей коммерческого транспорта.
7 июня 2022  20:19
Самарская область и китайская провинция Аньхой будут развивать сотрудничество в промышленности, науке, образовании и туризме
1505
Весь список