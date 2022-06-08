За минувшие сутки в регионе произошло 8 пожаров на территории частных домовладений и на дачных участках

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Несмотря на проводимую профилактическую работу с населением сотрудниками надзорной деятельности и пожарными, ежедневно на территории Самарской области происходят пожары в частных жилых домах, дачных домиках, сараях и прочих надворных постройках.

Из оперативной сводки следует, что за минувшие сутки в регионе произошло 8 таких пожаров.

Частные дома горели в Кинель-Черкасском, Волжском, Кинельском районах.

Дачный дом, баня, сарай и другие надворные постройки горели в Ставропольском, Борском, Красноярском районах. К счастью, на пожарах никто не пострадал.

На перечисленных пожарах пожарно-спасательные подразделения работали оперативно и не допустили перехода огня на соседние строения. Однако, стоит напомнить хозяевам частных домовладений, что основными причинами пожаров в летний период остаются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, эксплуатации газового оборудования.

В целях обеспечения пожарной безопасности в частных жилых домах и дачных кооперативах Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

- убирая территорию, не сжигайте мусор вблизи строений, расстояние между строениями и сжигаемым мусором должно быть не менее 50 м. Сжигая мусор, необходимо следить за горением до полного прекращения огня. В сухую и ветреную погоду сжигать мусор запрещается законом;

- не поджигайте сухую траву, она очень быстро горит, а раздуваемый ветром огонь быстро распространяется и может перекинуться на близлежащие деревья и строения, вы не сможете быстро ликвидировать загорание;

- не загромождайте проезды и противопожарные разрывы между зданиями строительными и другими горючими материалами, это препятствует проезду пожарной техники.

В частных домах мусор, который невозможно как-либо использовать, следует собрать в контейнер и увезти на специально оборудованную мусорную площадку, а около дома на весь весенний и летний период необходимо обеспечить наличие первичных средств тушения пожара (бочка с водой объемом не менее 200 литров, ведро, ящик с песком, лопаты и багры).

- При определенных условиях (например, повышенной влажности) даже в обесточенном доме может произойти короткое замыкание, и как следствие пожар. Поэтому проверьте надежность и исправность электрохозяйства, внимание - качеству изоляции проводов.

- Наряду с тривиальными пожарными щитами (в комплекте - лом, багор, лопата, два конусных ведра) неплохо бы иметь под рукой и песок, и бочки с водой, и кошму (противопожарное полотно). Огнетушители по правилам должны быть на кухне, в бане и на каждом этаже дома.

- Если около вашего дома горит мусор или сухая трава, попробуйте потушить огонь самостоятельно, забив его ветками, засыпав землей, залив водой.

- Если справится с огнем не удается сразу сообщите о случившемся в пожарную охрану по телефону «01» или «101», точно назвав адрес места происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: ГУ МЧС СО