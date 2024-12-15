Юрист объяснил, зачем мошенникам ваш номер СНИЛС

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Когда мошенники звонят и просят номер СНИЛС, у многих возникает вопрос: почему именно этот номер так привлекает злоумышленников? Ведь, на первый взгляд, СНИЛС — это всего лишь уникальный идентификатор в пенсионной системе. Однако в руках опытных мошенников даже такая информация может стать ключом к разнообразным схемам обмана, рассказал «Газете.Ru» генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.

«Первая и наиболее очевидная цель мошенников — доступ к аккаунту на портале «Госуслуги». Если они знают ваш СНИЛС, это значительно упрощает процесс восстановления или взлома учетной записи. Через «Госуслуги» можно получить доступ к персональным данным, включая паспортные данные, адрес регистрации, налоговую информацию, а также сведения о движимом и недвижимом имуществе. Например, злоумышленники могут попытаться оформить от вашего имени субсидии, подать ложные заявки на государственные выплаты или даже изменить регистрационные данные, создавая серьезные проблемы для владельца», — объяснил он.

Еще одна распространенная схема — оформление микрозаймов. Компании, выдающие небольшие кредиты, часто требуют минимального набора данных для идентификации клиента, и номер СНИЛС нередко оказывается одним из таких ключевых элементов. Имея СНИЛС, ФИО и, возможно, копию паспорта (которая может быть добыта из других источников), мошенники легко подают заявки на кредиты, оставляя настоящего владельца номера с долгами и испорченной кредитной историей.

«Кроме того, СНИЛС может использоваться для регистрации электронных кошельков или аккаунтов в финансовых сервисах. Это позволяет мошенникам скрывать свои следы при проведении нелегальных операций, таких как переводы денег, покупка нелегальных товаров или участие в схемах отмывания средств. Учетные записи, зарегистрированные на чужие данные, предоставляют необходимую анонимность, которая ценится в теневом мире», — отметил юрист.

Еще один способ применения СНИЛС — вычисление уровня доходов жертвы через пенсионные отчисления. Зная номер, мошенники могут запросить информацию из пенсионного фонда и на основании размера отчислений составить представление о заработке человека. Это дает им возможность выбирать наиболее «доходных» жертв для дальнейших атак, будь то звонки с угрозами, предложения фиктивных инвестиций или другие формы вымогательства.

Помните, что любые звонки, в которых вас просят сообщить СНИЛС, код из СМС или другие персональные данные, — это почти наверняка мошенническая схема.

«Никогда не переходите по подозрительным ссылкам и не доверяйте незнакомцам, даже если они представляются сотрудниками банков, государственных служб или медицинских учреждений. Ваши данные — это ваш личный ресурс, и защитить его можете только вы сами», — резюмировал юрист.