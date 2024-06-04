Я нашел ошибку
Главные новости:
"Здесь буду делиться с вами последними новостями, рассказывать о наших планах, действиях, которые предпринимает команда Правительства по социально-экономическому развитию региона".
Вячеслав Федорищев в своём телеграм-канале обратился к жителям Самарской области
Не укрывайтесь и не паркуйте автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями.
В ближайший час в Самарской области ожидается гроза, ливень, сильный ветер, крупный град
В самарский филиал фонда могут обращаться ветераны СВО, а также члены их семей.
За год работы самарский филиал фонда «Защитники Отечества» принял более 16 тысяч обращений
Спортсмены обеих команд показали красивую игру.
«Крылья Советов» сыграли товарищеский матч с РКЦ «Прогресс»
Он подчеркнул: сегодня перед всеми органами власти, в том числе перед законодательной, стоят очень серьезные цели и задачи.
Вячеслав Федорищев, открывая заседание Ассоциации законодательных органов государственной власти, отметил, что такие мероприятия должны стать для региона традицией
Жителей и гостей областной столицы приглашают принять участие в большой культурно-просветительской программе.
Самарские учреждения культуры представят насыщенную программу в честь 225-летия со дня рождения классика
Кариес - процесс разрушения твердых тканей зуба.
Главный стоматолог Самарской области напомнил о профилактике и последствиях кариеса
Помощь в новых условиях смогут получать почти 650 местных жителей.
В селе Владимировка Хворостянского района обновляются подразделения больницы
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.38
-0.81
EUR 96.87
-0.92
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская областная научная библиотека приглашает на круглый стол к юбилею А.С. Пушкина
Музей Эльдара Рязанова в Самаре запускает интерактивную программу для детей
9 мая пройдет пешеходная экскурсия «Самарские страницы Эльдара Рязанова»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Вячеслав Федорищев в своём телеграм-канале обратился к жителям Самарской области

4 июня 2024 15:49
76
"Здесь буду делиться с вами последними новостями, рассказывать о наших планах, действиях, которые предпринимает команда Правительства по социально-экономическому развитию региона".

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев в своём телеграм-канале обратился к жителям Самарской области:

"Уважаемые жители Самарской области! 

Это мой официальный Telegram-канал. Здесь буду делиться с вами последними новостями, рассказывать о наших планах, действиях, которые предпринимает команда Правительства по социально-экономическому развитию региона. А еще - делиться личными впечатлениями о жизни в городе, о том, какой красивый, замечательный край Самарская область. 

Этот канал со временем станет площадкой, где мы будем общаться. А пока буду делиться самыми оперативным новостями. Всем хорошего дня, хорошей рабочей недели! До встречи!"

 

Фото:   пресс-служба Правительства СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Не укрывайтесь и не паркуйте автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями.
04 июня 2024, 15:38
В ближайший час в Самарской области ожидается гроза, ливень, сильный ветер, крупный град
Не укрывайтесь и не паркуйте автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями. Экология
76
Спортсмены обеих команд показали красивую игру.
04 июня 2024, 15:10
«Крылья Советов» сыграли товарищеский матч с РКЦ «Прогресс»
Спортсмены обеих команд показали красивую игру. Футбол в Самаре
66
Он подчеркнул: сегодня перед всеми органами власти, в том числе перед законодательной, стоят очень серьезные цели и задачи.
04 июня 2024, 14:57
Вячеслав Федорищев, открывая заседание Ассоциации законодательных органов государственной власти, отметил, что такие мероприятия должны стать для региона традицией
Он подчеркнул: сегодня перед всеми органами власти, в том числе перед законодательной, стоят очень серьезные цели и задачи. Политика
122
В центре внимания
Правительство Самарской области отправлено в отставку
4 июня 2024  13:54
Правительство Самарской области отправлено в отставку
153
Также сегодня Полномочный Представитель Президента Игорь Комаров провел с Вячеславом Федорищевым двустороннюю встречу.
3 июня 2024  15:42
Вячеслав Федорищев приступил к обязанностям врио губернатора Самарской области
490
В Самаре представили врио губернатора Вячеслава Федорищева
3 июня 2024  12:59
В Самаре представили врио губернатора Вячеслава Федорищева
477
Назначены руководитель Департамента общественных и внешних связей Администрации Самары и директор МАУ «Самарская набережная»
3 июня 2024  12:04
Назначены руководитель Департамента общественных и внешних связей Администрации Самары и директор МАУ «Самарская набережная»
3041
Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил тольяттинцев с Днем города
2 июня 2024  11:55
Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил тольяттинцев с Днем города
961
Весь список