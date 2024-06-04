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Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев в своём телеграм-канале обратился к жителям Самарской области:

"Уважаемые жители Самарской области!

Это мой официальный Telegram-канал. Здесь буду делиться с вами последними новостями, рассказывать о наших планах, действиях, которые предпринимает команда Правительства по социально-экономическому развитию региона. А еще - делиться личными впечатлениями о жизни в городе, о том, какой красивый, замечательный край Самарская область.

Этот канал со временем станет площадкой, где мы будем общаться. А пока буду делиться самыми оперативным новостями. Всем хорошего дня, хорошей рабочей недели! До встречи!"

Фото: пресс-служба Правительства СО