Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан. Одно из обращений касалось организации школьного автобусного маршрута в селе Тимофеевка Ставропольского района.

С такой просьбой к главе региона обратилась многодетная мать Евгения Новокшонова.

Вячеслав Федорищев сообщил, что вопрос будет решен. В следующем году в селе появится маршрут протяженностью 6 км с 3-мя площадками посадки/высадки детей и остановочными павильонами.

Губернатор поставил региональному министерству транспорта и автомобильных дорог задачу, чтобы к началу нового учебного года движение школьного автобуса было организовано.

«Мы сейчас сделаем проект, весной выйдем на работы, и 1 сентября дети в селе Тимофеевка будут прекрасно добираться до школы на автобусе по хорошим дорогам», — сказал Вячеслав Федорищев.

Глава региона также дал поручение министерству образования Самарской области рассмотреть вопрос дополнительного оснащения школы.

«Там всегда есть место для усовершенствования, дополнительного оснащения», — отметил губернатор.