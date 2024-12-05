Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем добровольца

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Уважаемые жители Самарской области!

Поздравляю вас с Днем добровольца!

Этот праздник объединяет в нашем регионе сотни тысяч активных, неравнодушных, отзывчивых людей, которые готовы прийти на помощь тем, кто нуждается в поддержке и участии.

Быть волонтером – особое призвание, требующее от человека бескорыстия и самоотверженности, альтруизма и понимания ответственности каждого из нас за судьбу родного села, города, области, всей нашей огромной страны – России.

Самарская область сегодня занимает первое место в Приволжском федеральном округе по числу добровольцев — участников гуманитарных конвоев в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Они доставляют нашим бойцам жизненно необходимые грузы, помогают семьям военнослужащих, работают в больницах, пунктах временного размещения, многофункциональных центрах.

Благодарю всех, кто отдает частичку своего сердца нашим героям, защитникам Отечества, людям, нуждающимся в помощи, и своим личным участием в волонтерских акциях приближает нашу победу.

Добровольческое движение охватывает все сферы жизни региона. Зачастую именно волонтеры лучше всех знают о проблемах, волнующих наших граждан, и предпринимают все возможное, чтобы их решить.

Уверен, инициатива и энергия добровольцев – людей, верящих в силу добра и творящих добро своими руками – это тот мощный ресурс, который способен придать дополнительную динамику опережающему социально-экономического развитию Самарской области. Только вместе мы справимся со всеми вызовами и решим те грандиозные задачи, которые перед нами ставит время.

Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в вашей благородной миссии!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев