Вячеслав Федорищев подвел итог работы облправительства в Большеглушицком районе

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По поручению губернатора Вячеслава Федорищева команда регионального Правительства во главе с первым вице-губернатором Александром Фетисовым работала в Большеглушицком районе.

На контроле – исполнение работ по ряду социально значимых объектов. В частности, это капитальный ремонт дороги межмуниципального значения на подъезде к селу Большая Глушица, реконструкция насосно-фильтровальной станции и очистных сооружений, а также модернизация Большеглушицкой центральной районной больницы. Помимо этого, Александр Фетисов встретился с участником Великой Отечественной войны почетным гражданином Большеглушицкого района Иваном Максимовичем Сторожиловым, поздравил его с наступающим Днем России и принял участие в районном праздничном торжественном мероприятии, а также посетил Дом культуры, в торжественной обстановке вручил паспорта школьникам, достигшим 14 лет.

По итогам выезда губернатор провел совещание, профильные министры подробно доложили о ходе исполнения работ.

В структуру ЦРБ входят поликлиника, стационар, 6 офисов врачей общей практики и 13 ФАПов. В 2023 году отремонтировали здание поликлиники, в планах – капитальный ремонт главного корпуса стационара и приобретение оборудования. Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов сообщил: в районном центре планируется создать приемно-диагностическое отделение. «На следующий год планируем и готовим материально-техническое обоснование для подготовки приемно-диагностического отделения».

Капремонт дороги «Подъезд к селу Большая Глушица» ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — на участке протяженностью 1,393 км. Дорога двухполосная, здесь усиливают покрытие и выполняют уширение. Также предусмотрены тротуары с двух сторон, две автобусные остановки, освещение. Сдать объект должны 25 августа текущего года. «Новая дорога будет отвечать всем нормативным требованиям», — отметил глава минтранса Сергей Карпов.

Также в августе завершится реконструкция насосно-фильтровальной станции в Большой Глушице и люди начнут получать качественную воду. Работы здесь начались в 2020 году, но по вине недобросовестного подрядчика не были завершены, в 2023 году контракт был расторгнут. Возобновил работу в 2024 году новый подрядчик. В состав реконструируемого комплекса входят три группы сооружений: водозабор на берегу Большеглушицкого водохранилища, перекачивающая насосная станция первого подъема, а также система соединительных трубопроводов; инженерные сети, расположенные между насосной станцией и площадкой с фильтровальными сооружениями; здание насосно-фильтровальной станции, два накопительных резервуара, внутриплощадочные сети электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Чистой водой благодаря обновленной НФС и ремонту 20 км водопровода в Большой Глушице будут обеспечены 9 тысяч жителей села.

Ремонт канализационных очистных сооружений также идет по графику – работы необходимы для увеличения производительности сети ввиду подключения новых абонентов. Это 32 многоквартирных дома, две средние школы, начальная школа, детский сад на 90 мест, культурно-оздоровительный центр, тренировочный комплекс «Ника», частный жилой сектор. Плановый срок завершения работ – ноябрь 2026 года.

«Мы проанализировали ход работ на данных объектах, они идут по графику, и есть уверенность, что задачи будут выполнены. Более того, мы посмотрели объемы работ на будущий год, для того чтобы те позитивные изменения, которые здесь происходят, не останавливались, шли динамично», — подчеркнул Александр Фетисов.

Губернатор отметил: такой формат работы в муниципалитетах способствует повышению эффективности взаимодействия. «Команда Правительства провела весь день в районе, каждый по своему направлению отработал вопросы, которые требуют первоочередного внимания. Наша задача сейчас — обсудить, как в текущей ситуации, исходя из задач программы развития, целей нацпроектов, которые Президент России Владимир Владимирович Путин поставил перед нами, как с учетом принятого бюджета мы можем нарастить поддержку по развитию муниципального образования», — сказал он.

Решения, принятые по итогам данного совещания, будут озвучены на одном из ближайших оперативных совещаний в областном Правительстве.

Фото: пресс-служба Правительства СО