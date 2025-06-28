Врач предупреждает: нырять в воду после долгого загара может быть опасно

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Происходит резкий спазм сосудов и отток крови от мозга, что может привести к головокружению, потере сознания и временной потере ориентации, вплоть до обморока под водой, предупредил в разговоре с «Газетой.Ru» врач-терапевт Сергей Вечтомов:



«Ныряние после загара — это шок для кожи, которая воспалена после загара, даже если нет видимого покраснения. А холодная вода усиливает микротравмы, что приводит к шелушению и преждевременному старению. Кроме того, в морской воде соль дополнительно раздражает кожу».



Особенно опасно нырять в воду после загара при гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваниях, употреблении алкоголя и длительных солнечных ваннах. А от перепада температур могут случиться судороги, повышающие риск утонуть.



Как сделать погружение более безопасным:



- заходите в воду постепенно,

- избегайте ледяной воды (ниже +18°C),

- не ныряйте сразу после еды/алкоголя,

- сократите первые два захода в воду.





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