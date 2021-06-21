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Врач оценила пользу горячего чая в жару

21 июня 2021 09:45
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Врач оценила пользу горячего чая в жару

Диетолог Анна Белоусова рассказала, действительно ли горячий чай помогает организму легче переносить жаркую погоду.

По словам специалиста в беседе с телеканалом «Звезда» в воскресенье, 20 июня, чай должен немного остынь и не обжигать ротовую полость.

«Потому что если он горячий, он позволит раскрыться кожным порам, больше потеть. Мы охлаждаемся, и дальше вся физиология. Мы больше потеем, больше теряем тепла», — пояснила диетолог.

Белоусова добавила, что если пить горячий чай большими кружками, то можно навредить здоровью. Употреблять этот напиток следует медленно, тогда не будет резкого потоотделения, вместо этого оно будет медленным и «бережным», пишут "Известия".

Фото: pixabay.com

Теги: жара здоровое питание чай

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