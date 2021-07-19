Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре не снижаются объемы проводимых профилактических мероприятий, направленных на противодействие коронавирусной инфекции, в том числе, наращиваются темпы вакцинации.
Во всех видах общественного транспорта в Самаре продолжаются рейды по соблюдению масочного режима
Объявлен оранжевый уровень опасности.
В Самарской области ожидаются гроза, шквалистое усиление ветра, возможен град
Модернизация библиотечной системы в Самаре ведется в рамках нацпроекта «Культура». 
Елена Лапушкина проверила ход ремонтных работ в городских библиотеках
4 золотые медали завоевал Абдырахманов Руслан.
Самарские сумоисты завоевали 5 золотых медалей всероссийских соревнований
В фокусе внимания на этой неделе: вакцинация от COVID-19, социальные выплаты, благоустройство знаковых мест.
ЦУР СО:  4700 сообщений в неделю отработали органы власти региона
В Самаре заболели 110 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
В Самаре начинает работу уникальная выставка, посвященная 100-летию Татарской Автономной Советской Социалистической Республики
В Самаре начинает работу уникальная выставка, посвященная 100-летию Татарской Автономной Советской Социалистической Республики
Мурашко предупредил об усилении тяжести течения COVID-19
Мурашко предупредил об усилении тяжести течения COVID-19
Наверх
Самара  +34 °C, Тольятти  +33 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.17
-0.05
EUR 87.57
-0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают на семинар «Изготовление салфетки в техниках строчевой вышивки»
ЭкоСтройРесурс: Сдай макулатуру – помоги семьям с паллиативными детьми
Сотрудники УИС Самарской области приняли участие в патриотическом слете «ПОБЕДА»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Во всех видах общественного транспорта в Самаре продолжаются рейды по соблюдению масочного режима

19 июля 2021 14:49
31
В Самаре не снижаются объемы проводимых профилактических мероприятий, направленных на противодействие коронавирусной инфекции, в том числе, наращиваются темпы вакцинации.

В Самаре не снижаются объемы проводимых профилактических мероприятий, направленных на противодействие коронавирусной инфекции, в том числе, наращиваются темпы вакцинации.

«С сегодняшнего дня на нашем предприятии в постоянном режиме начала работу выездная медицинская бригада. Каждое утро, с 04:00 до 08:00, когда организуется предрейсовый медосмотр экипажей, сотрудники могут сделать прививку. У нас желающих вакцинироваться очень много. Большая часть персонала, работающего на линиях, уже прошла эту необходимую процедуру. Часть работников ждут, когда подойдет срок ревакцинации. Те же, у кого сейчас имеется медотвод, планируют сделать прививку позже. Вместе с тем не прекращаются регулярная влажная уборка, проветривание и обработка подвижного состава хлорсодержащими препаратами в депо, на площадках отстоя транспорта, во время перерывов. Хочется, чтобы наши усилия для предотвращения распространения коронавируса оценили и поддержали пассажиры. Все, что от них требуется – ношение индивидуальных средств защиты от начала и до конца поездки», – отметила Анна Замыцкая, представитель предприятия «Самара Авто Газ», выполняющего перевозки по муниципальному заказу и муниципальным маршрутам.

Таким образом, с учетом сложившейся эпидситуации прививки не отменяют действие масочного режима, а непримиримых «антимасочников» просят покинуть салоны, иначе транспортные средства не должны отправляться от остановочных пунктов. В конфликтных ситуациях наряды полиции составляют протоколы в отношении нарушителей.

За день участники рейдов охватывают порядка 30 маршрутов всех видов транспорта. Представители транспортных предприятий предусмотрительно запасаются комплектами масок, чтобы во время проверок выручить пассажиров, забывших взять в дорогу средство защиты органов дыхания.

Не менее строгий спрос и с личного состава, который постоянно трудится на линиях.

В период пандемии рейды во всех видах общественного транспорта будут продолжаться в ежедневном режиме.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: масочный режим рейды

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области стартуют масштабные рейды ГИБДД
16 июля 2021, 13:25
В Самарской области стартуют масштабные рейды ГИБДД
​В мероприятии, которое стартует в пятницу 16 и закончится в воскресенье 18 июля, будет задействовано максимальное количество сотрудников ГИБДД. Транспорт
637
Как правило, пассажиры, оказавшиеся без масок, сразу прислушиваются к требованию органов правопорядка надеть защитные средства.
12 июля 2021, 15:45
В Самаре проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте продолжаются
Как правило, пассажиры, оказавшиеся без масок, сразу прислушиваются к требованию органов правопорядка надеть защитные средства. Общество
954
За прошедшую неделю по своей вине из общественного транспорта было высажено 124 пассажира, на ярых «антимасочников»  было составлено 4 протокола.
05 июля 2021, 16:35
Рейдовые мероприятия по соблюдению масочного режима в общественном транспорте Самары продолжаются
За прошедшую неделю по своей вине из общественного транспорта было высажено 124 пассажира, на ярых «антимасочников»  было составлено 4 протокола. Общество
582
В центре внимания
Самарскую область в очном этапе конкурса «Лидеры России 2021» представят 68 участников
19 июля 2021  13:22
Самарскую область в очном этапе конкурса «Лидеры России 2021» представят 68 участников
118
В Самарской области до конца года почти 700 детей-сирот получат собственное жилье
19 июля 2021  11:43
В Самарской области до конца года почти 700 детей-сирот получат собственное жилье
166
В Самаре намерены уменьшить количество автобусов
19 июля 2021  11:10
В Самаре намерены уменьшить количество автобусов
457
Все мы, жители Самарской области, по праву гордимся родной землей, достижениями и победами не только минувших лет, но и дня сегодняшнего.
17 июля 2021  18:19
Поздравление Дмитрия Азарова с Днём самарской символики
1125
Пост вице-губернатора Самарской области покинул Владимир Терентьев
17 июля 2021  10:41
Пост вице-губернатора Самарской области покинул Владимир Терентьев
1231
Весь список