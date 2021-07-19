Во всех видах общественного транспорта в Самаре продолжаются рейды по соблюдению масочного режима

31

В Самаре не снижаются объемы проводимых профилактических мероприятий, направленных на противодействие коронавирусной инфекции, в том числе, наращиваются темпы вакцинации.

«С сегодняшнего дня на нашем предприятии в постоянном режиме начала работу выездная медицинская бригада. Каждое утро, с 04:00 до 08:00, когда организуется предрейсовый медосмотр экипажей, сотрудники могут сделать прививку. У нас желающих вакцинироваться очень много. Большая часть персонала, работающего на линиях, уже прошла эту необходимую процедуру. Часть работников ждут, когда подойдет срок ревакцинации. Те же, у кого сейчас имеется медотвод, планируют сделать прививку позже. Вместе с тем не прекращаются регулярная влажная уборка, проветривание и обработка подвижного состава хлорсодержащими препаратами в депо, на площадках отстоя транспорта, во время перерывов. Хочется, чтобы наши усилия для предотвращения распространения коронавируса оценили и поддержали пассажиры. Все, что от них требуется – ношение индивидуальных средств защиты от начала и до конца поездки», – отметила Анна Замыцкая, представитель предприятия «Самара Авто Газ», выполняющего перевозки по муниципальному заказу и муниципальным маршрутам.

Таким образом, с учетом сложившейся эпидситуации прививки не отменяют действие масочного режима, а непримиримых «антимасочников» просят покинуть салоны, иначе транспортные средства не должны отправляться от остановочных пунктов. В конфликтных ситуациях наряды полиции составляют протоколы в отношении нарушителей.

За день участники рейдов охватывают порядка 30 маршрутов всех видов транспорта. Представители транспортных предприятий предусмотрительно запасаются комплектами масок, чтобы во время проверок выручить пассажиров, забывших взять в дорогу средство защиты органов дыхания.

Не менее строгий спрос и с личного состава, который постоянно трудится на линиях.

В период пандемии рейды во всех видах общественного транспорта будут продолжаться в ежедневном режиме.

Фото: администрация Самары