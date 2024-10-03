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«Вместе против экстремизма»: полицейские и общественники провели профилактические беседы со школьниками

3 октября 2024 14:44
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В рамках мероприятия гости рассказали школьникам об ответственности за преступления экстремистской направленности.

В рамках региональной акции «Вместе против экстремизма» на базе среднеобразовательной школы Похвистнево старший оперуполномоченный отделения уголовного розыска Сергей Кудряшов и представитель Общественного совета Татьяна Лупцова совместно с отделением семьи опеки и попечительства провели профилактические встречи с учениками старших классов.

В рамках мероприятия гости рассказали школьникам об ответственности за преступления экстремистской направленности.

Майор полиции предупредил ребят, о необходимости быть внимательными в социальных сетях, так как злоумышленники распространяют ложную информацию с целью вызвать общественный резонанс.

«Любое ваше действие в Интернете оставляет след, даже если в последующем вы удалите свой пост или комментарий» - напомнил оперуполномоченный.

В свою очередь, Татьяна Лупцова отметила, что, зачастую, несовершеннолетние, стремясь заработать деньги, попадаются на уловки злоумышленников.

Сотрудник полиции напомнил, что в случае обнаружения информации, экстремистской направленности, нужно незамедлительно сообщить об этом в правоохранительные органы.

В завершение встречи спикеры вручили подросткам памятки с правилами цифровой безопасности и призвали быть законопослушными гражданами, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

 

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