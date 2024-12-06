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Владимир Путин открыл Всероссийскую акцию «Ёлка желаний»

6 декабря 2024 10:59
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Владимир Путин открыл Всероссийскую акцию «Ёлка желаний»

На форуме #МЫВМЕСТЕ 5 декабря Президент России Владимир Путин открыл Всероссийскую акцию «Ёлка желаний», организованную Движением Первых при поддержке Росмолодёжь.Добро. С новогодней ёлки в Центральном выставочном зале «Манеж» глава государства снял три открытки с желаниями детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Первой участницей акции, желание которой снял с ёлки Владимир Путин, стала десятилетняя Маргарита Руцинская из Белгородской области. Школьница мечтает побывать в роли пилота на авиатренажере. Двенадцатилетняя Таисия Леонова из Московской области получит в подарок от Президента России возможность посетить репетицию ансамбля народного танца им. И. Моисеева. Именно такое желание на Новый год она загадала. А также благодаря главе государства пятнадцатилетняя Арина Порхал из Донецкой Народной Республики сможет посетить Санкт-Петербург.

Участие Владимира Путина во Всероссийской акции «Ёлка желаний» стало доброй традицией. Ежегодно Президент России снимает несколько открыток с мечтами участников акции. С 2018 года глава государства исполнил 18 новогодних желаний.

Например, в прошлом году Президент исполнил сразу три мечты: Кристина Син из Южно-Сахалинска вместе с семьей получила в подарок поездку на озеро Байкал, Ксения Мазнева из Санкт-Петербурга попробовала себя в роли ведущей новостей, а Никита Мирошниченко из Костромы посетил Эрмитаж.

Возможность подать заявку с новогодним желанием доступна мечтателям до 20 декабря на сайте акции елкажеланий.рф. А начиная с 6 декабря каждый желающий может присоединиться к акции в качестве исполнителя детской мечты. Участие в «Ёлке желаний» — это возможность совершить чудо для ребёнка, оказавшегося в трудной жизненной ситуации. У каждого есть возможность подарить частичку тепла тем, кто особенно сильно нуждается в этом.

По традиции в преддверии новогодних праздников Движение Первых при поддержке Росмолодежь.Добро запустило Всероссийскую акцию «Ёлка желаний». Она проводится с 2018 года и продолжает объединять тысячи людей, готовых творить добрые дела. За шесть лет было исполнено более 210 тысяч новогодних желаний детей из 89 регионов страны.

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