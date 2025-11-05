Я нашел ошибку
В центре внимания — мир идеального детства советского ребенка: мечты, фантазии, желания и мысли о будущем.
Выставка «Детство. Мечты» открылась в филиале Третьяковской галереи в Самаре 
Которые будут оформляться с согласия родителей, в свою очередь взрослые смогут получать геотреки своих детей без подачи официального заявления.
Минцифры России вводит специальные сим-карты для детей
Торжественное открытие выставки состоялось на площадке «Солидарность Самара Арена».
Вячеслав Федорищев осмотрел выставочную экспозицию XIII международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
Все новые объекты здравоохранения будут введены в эксплуатацию и начнут прием пациентов до конца года.
В Красноармейском районе до конца года откроют 4 новых ФАПа
10 тысяч человек стали участниками массового забега в рамках форума «Россия – спортивная держава».
В Самаре массовым забегом «Чистый спорт» открылся форум «Россия – спортивная держава»
Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 1700 различных правонарушений в области дорожного движения.
ГАИ СО: итоги рейдовых мероприятий за минувшие выходные и праздничные дни
В период с 22 по 24 число каждого месяца приём не осуществляется в связи с обработкой документов.
Режим работы Центров обслуживания клиентов «РКС-Самара»
Президент отметил важность создания качественной спортивной инфраструктуры для юных поколений и продвижения масштабных любительских состязаний.
Путин поприветствовал участников форума "Россия - спортивная держава"
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
«Россия — спортивная держава»: творческие коллективы Самары встречают гостей форума в аэропорту «Курумоч»
Ветеран СВО Самары Сергей Бокояров: «Приобщать молодежь к спорту – жизненно важная задача»

5 ноября 2025 11:23
172
Он приобщает детей и подростков к занятиям спортом и вспоминает, что его путь к хорошей физической форме начался в раннем детстве.

7 ноября в областной столице пройдет традиционный Парад Памяти. Главная тема в этом году – «Герои спорта на войне». Член Ассоциации ветеранов СВО Самары, инструктор клуба по боевой подготовке «Пересвет» и куратор военно-патриотического проекта «Учусь у героев Отчизну беречь» Сергей Бокояров отмечает: регулярные занятия спортом и знание тактической медицины важны не только на передовой, но и в повседневной жизни.

Сейчас Сергей Валерьевич – кавалер медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» – работает инструктором клуба по боевой подготовке клуба «Пересвет». Он приобщает детей и подростков к занятиям спортом и вспоминает, что его путь к хорошей физической форме начался в раннем детстве.

«Когда в 1972 году я поступил в первый класс самарской школы № 25, то сразу же пошел на спортивную гимнастику, легкую атлетику, а в шестом классе сосредоточился на фехтовании. Я занимался им профессионально и дорос до звания кандидата в мастера спорта СССР по фехтованию, участвовал в финале чемпионата Советского Союза по этому виду спорта», – рассказывает Сергей Бокояров.

После окончания школы Сергей поступил на факультет физического воспитания в Самарский государственный социально-педагогический университет. После службы в армии перевелся на заочное обучение и начал карьеру тренера – преподавал фехтование. Позже он попробовал себя в бизнесе, но с началом СВО отправился на фронт добровольцем: сражался в составе добровольческого отряда БАРС-3 на Запорожском направлении.

«Я отправился «за ленту» в 57 лет – это довольно солидный возраст, и спортивная подготовка очень помогала в выполнении поставленных задач, давала необходимую выносливость и скорость, – подчеркнул Сергей Бокояров. – Уверен, что приобщать молодежь к спорту, рассказывать о его значении в жизни человека, о том, как физическая подготовка влияет на качество жизни – жизненно важная задача, которая перед нами стоит».

После возвращения домой ветеран СВО продолжает заниматься спортом, играет в баскетбол, старается больше ходить и реже садиться за руль.

Сегодня Сергей Валерьевич работает инструктором клуба единоборств «Пересвет» – он открыл свои двери в феврале этого года, а среди почетных гостей первого открытого урока был глава города Самара Иван Носков. В рамках программы по военно-патриотическому воспитанию «Учусь у героев Отчизну беречь» в клубе проходят занятия по рукопашному бою, боксу, стрельбе из лука, преподается тактическая медицина, основы рекогносцировки и тактики.

В ближайших планах ветерана Сергея Бокоярова – участие в работе кадетской школы «Александриец» на базе областного Дома офицеров, где будут проходить занятия по спортивной подготовке, тактике и истории.

 

Фото предоставлено пресс-службой администрации Самары

 

Теги: Самара

