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Ветеран СВО с ОВЗ готовится принять участие в «Лыжне России»

22 января 2025 16:14
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Сегодня спортсмен впервые встал на лыжи в протезе и планирует упорно заниматься, чтобы выйти на старт  «Лыжни России».

В Самарской области действует комплекс мер по социализации и адаптации к мирной жизни тех, кто вернулся из зоны проведения специальной военной операции. Сильнейшей мотивацией для ветеранов СВО становятся занятия физкультурой и спортом.

Адвокат из Сызрани Дмитрий Нянькин принял решение вступить в ряды добровольцев и отправиться на защиту Родины практически в самом начале спецоперации. Дома оставались супруга и дети, но он понимал: сегодня его время, время настоящих мужчин, которые готовы бороться за интересы своей страны.

В течение двух лет Дмитрий участвовал в СВО в составе Самарского батальона, куда вошли неравнодушные жители губернии, которые выразили желание вступить в ряды российской армии для выполнения задач, поставленных Президентом страны.

«Мы шли действительно по велению сердца. В нашем дивизионе собрались истинные патриоты, многие уже состоявшиеся люди. Потом, когда неожиданно получили выплаты, конечно, тоже было приятно. Но все равно главным оставалось желание защищать страну», - рассказывает герой. 

 Летом прошлого года во время одного из боевых заданий Дмитрий получил тяжелое ранение, в результате которого потерял ногу. Прошел лечение в Москве в военном госпитале им. Н. Н. Бурденко, затем вернулся домой.

За проявленные доблесть и мужество в условиях специальной военной операции герой удостоен медалей «За отвагу», «За боевые заслуги».

Сегодня он возвращается к мирной жизни. Помогает младшему ребенку с уроками. Старшего сына героизм отца вдохновил отправиться учиться в военное училище в Санкт-Петербурге.

Сам Дмитрий тоже учится – жить и радоваться каждой минуте, проведенной с близкими. Именно их поддержка и неимоверная сила воли помогают не сдаваться, двигаться вперед, пусть с помощью протеза. И даже готовиться к лыжной гонке.

 «Для меня оказалось совершенно несложным передвигаться на машине. Поэтому мне не составляет труда добраться, например, до лыжной базы. Вообще я кандидат в мастера спорта, бегал марафоны. Потом, когда старший рос, его на лыжи ставил, - рассказывает Дмитрий. - Жизнь сохранена для чего? Не для того, чтобы тебя сидели и жалели, а для того, чтобы ты еще что-то сделал. А чтобы что-то сделать, нельзя быть слабым, надо быть сильным, работать, идти вперед».

Сегодня спортсмен впервые встал на лыжи в протезе и планирует упорно заниматься, чтобы выйти на старт Всероссийских соревнований «Лыжня России», которые пройдут 9 февраля.  

«Традиционно в «Лыжне России» участие принимает вся спортивная общественность нашего города. Мы приглашаем поучаствовать и ветеранов СВО, и всех желающих 9 февраля в соревнованиях, который состоятся в урочище Монастырской горы», - отмечает руководитель управления физкультуры и спорта администрации Сызрани Андрей Елистархов.

В Самарской области для ветеранов боевых действий с ограниченными возможностями здоровья созданы и продолжают создаваться все условия, которые помогают им возвращаться и находить себя в мирной жизни.

Функционируют физкультурные и спортивные группы для ветеранов СВО по следж-хоккею, плаванию, адаптивному футболу. В них занимаются несколько десятков человек. Ведется набор в группу по баскетболу на колясках.

Также для ветеранов работают адаптивные группы при областной федерации спортивного метания ножа, в Тольятти - по кроссфиту и воздушно-силовой атлетике при кроссфит-клубе.

На счету ветеранов - первые спортивные победы: успехи в соревнованиях всероссийского уровня по волейболу сидя, адаптивному футболу, следж-хоккею. Набор желающих играть в следж-хоккей продолжается: команды работают при профессиональных клубах «Лада» (Тольятти) и ЦСК ВВС (Самара).

При необходимости ветеранам помогают с переобучением и трудоустройством. Сегодня в Самарской области функционирует 16 клубов «Работа для СВОих».

В продолжение Президентской программы «Время героев» действует региональная – «Школа героев», которая создана по поручению губернатора Вячеслава Федорищева. Ее участники сегодня являются кураторами руководителей профильных ведомств и глав муниципалитетов, некоторые возглавили муниципальные районы.

Всего для участников СВО и членов их семей в регионе действует более 40 мер поддержки, в том числе возможность списания долгов по кредитам до 10 млн рублей для бойцов и их жен.

 

Фото:   Александр Евтухов

Теги: Самара

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