Весенний призыв в Самарской области пройдет в плановом порядке

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Согласно Указу Президента от 31 марта 2022 года «О призыве в апреле-июле 2022 года граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву» с 1 апреля по 15 июля в Вооруженные Силы РФ отправятся 134500 человек в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыва на военную службу.

О том, как будет проходить весенний призыв в Самарской области, самарские журналисты узнали на конференции «Об особенностях и основных параметрах весеннего 2022 года призыва граждан на военную службу в Самарской области».

Встреча состоялась 1 апреля в пресс-центре редакции «Комсомольская правда-Самара». На вопросы журналистов отвечали: военный комиссар Самарской области, полковник Вдовин Алексей Федорович, военный прокурор Самарского гарнизона, полковник юстиции Лазуткин Олег Игоревич, начальник отдела подготовки и призыва на военную службу ВКСО, полковник Шевчук Дмитрий Олегович и начальник центра военно-врачебной экспертизы ВКСО Васильев Вячеслав Геннадьевич.

Алексей Вдовин сразу заверил присутствующих, что информация о якобы готовящихся мероприятиях по проведению мобилизации на территории Самарской области является заведомо ложной! ВКСО занимается исключительно плановой деятельностью. Это проведение призыва граждан на военную службу; мероприятия военно-патриотической направленности; реализация социальных гарантий граждан, уволенных с военной службы и членов их семей и т.д..

Весной текущего года призовут на военную службу более 3 000 человек. Всего в Вооруженные Силы, другие войска будет сформировано и оправлено более 140 воинских команд, один авиа борт, один воинский эшелон.

Также продолжится работа по призыву на военную службу членов казачьих обществ. Всего в период весеннего призыва планируется отправить более 60 казаков.

С 1 апреля 46 призывных комиссий городских округов и муниципальных районов области уже приступили к проведению весенней призывной кампании, которая характеризуется сложностью, в связи с повышением требований к качеству молодого пополнения. На заседания призывных комиссий городских округов и муниципальных районов области подлежат вызову более 16 000 человек.

Весь призыв граждан на военную службу пройдет в том же правовом поле, как и в прежние годы. Например, предусмотрено направление женатых военнослужащих, а также имеющих детей или больных и пенсионного возраста родителей для прохождения военной службы по призыву в соединения и воинские части, дислоцированные в границах области и соседних областях. Всего на территории Самарской области будут проходить военную службу свыше 300 человек.

Олег Лазуткин посоветовал молодым людям не уклоняться от военной службы и не верить объявлениям, в которых предлагают услуги освобождения от призыва, якобы, на законных основаниях.

– Обращаю внимание, – сказал он, – что это все фейки. Все направлено к вытягиванию денег у родителей.

И военный комиссар, и военный прокурор посоветовали не верить дезинформации и откровенной лжи, вбрасываемой в социальные сети и в почтовые ящики, а тут же обращаться в военные комиссариаты по месту жительства или в органы прокуратуры, сообщает пресс-служба ВКСО.

Фото: пресс-служба ВКСО