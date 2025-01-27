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В зону СВО отправилась очередная команда казаков-добровольцев

27 января 2025 17:42
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Бойцы будут нести службу на передовой в составе казачьего добровольческого отряда БАРС-15 «Ермак».

Волжское Войсковое казачье общество отправило очередную команду казаков-добровольцев в зону специальной военной операции. Бойцы будут нести службу на передовой в составе казачьего добровольческого отряда БАРС-15 «Ермак». Им предстоит освобождать населенные пункты на одном из самых важных сейчас направлении - Покровском.

Сбор бойцов начался с напутственного слова атамана Волжского войскового казачьего общества Константина Давитьяна: «Казаки мотивированы, понимают куда идут, и, самое главное, знают поставленную им задачу».

Во время молебна Войсковой священник благословил воинов на доблестный путь. Перед отправкой все участники пройдут полевую подготовку по ключевым направлениям: огневой подготовке, тактическим навыкам, инженерным дисциплинам и военной медицине. Это обучение обеспечит полную готовность каждого казака к выполнению своих обязанностей.

«Я выполняю свой мужской долг. Это наша земля, и ее необходимо освободить, - подчеркивает казак с позывным Зверобой. - В нашем деле нужно мужество и способность собраться, быстро обдумывать множество задач и принимать верные решения. Выжить на передовой помогает принцип «своих не бросаем» и вера в светлое будущее наших детей. Моему сыну 11 лет, и я бы не хотел, чтобы ему пришлось повторять наш путь». 

Силами казачьих обществ налажен постоянный централизованный сбор гуманитарной помощи для отряда «Ермак», бойцы которого и сегодня продолжают с честью выполнять боевые задачи на фронте.

«Сегодня следом уходит машина с нашей братской казачьей помощью. Это специальное оборудование, ПИВ-дроны, бронешлемы, бронекостюмы, радиостанции и все то необходимое, что связано с боевой работой отряда», - отметил Константин Давитьян.

Поддержка участников, ветеранов спецоперации их близких – в поле   постоянного внимания губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Для них в регионе действуют различные льготы и социальные гарантии - всего более 40 видов помощи, в том числе возможность списания долгов по кредитам до 10 млн рублей.

Внести вклад в общую Победу может каждый. С 1 января до 1 февраля 2025 года единовременная выплата при заключении контракта составляет 4 млн рублей (включая выплаты от Минобороны РФ). Всего за первый год службы военнослужащий может заработать 7 млн рублей.

Заключить контракт на службу можно в военкомате по месту жительства, пункте отбора или онлайн на портале «Госуслуги». Подробности на contract63.ru или по телефону: 8-800-2019-117.

 

Фото – «Волжская коммуна»

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