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В Яндекс Картах появились городские зимние развлечения Самары

13 декабря 2024 09:34
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В Яндекс Картах появились городские зимние развлечения Самары

Зимние городские активности и места, популярные в сезон новогодних праздников, появились в Яндекс Картах. Пользователи из Самары могут найти информацию о катках, ёлочных базарах, резиденциях Деда Мороза и других новогодних развлечениях и спланировать отдых на каникулах.

Главная ёлка Самары, как и основные ёлки городов-миллионников и городов Золотого кольца России, отмечена в Яндекс Картах в виде 3D-модели. На ней детально проработаны декоративные элементы, а в ночном режиме Карт на ёлках «включается» подсветка.

Всего на карте России отмечено более 1700 ёлок, а до конца декабря будет отмечено ещё больше символов нового года. Информацию о них сервису присылают активные пользователи. А чтобы помочь россиянам найти собственную ёлку, в Картах отметили более 3900 тысяч точек продажи ёлок — это в три с половиной раза больше, чем в прошлом году. Самара занимает третье место по количеству таких организаций на 10 тыс человек — всего таких организаций в городе более 190.

Топ городов-миллионников по количеству ёлочных базаров на 10 тыс. жителей

  • Волгоград (1,74)

  • Новосибирск (1,70)

  • Самара (1,65)

  • Воронеж (1,62)

  • Челябинск (1,22)

  • Омск (1,18)

  • Уфа (0,93)

  • Красноярск (0,85)

  • Москва (0,62)

  • Краснодар (0,58)

  • Санкт-Петербург (0,51)

  • Ростов-на-Дону (0,44)

  • Пермь (0,40)

  • Казань (0,39)

  • Нижний Новгород (0,34)

  • Екатеринбург (0,24)

В этом году у россиян появилось больше возможностей для планирования зимнего отдыха. Так, в Яндекс Картах можно найти 16754 катка, что в два раза больше, чем в прошлом году. Только в Самаре в Картах можно найти более 280 катков — город занимает второе место по плотности таких организаций по всей России.

Топ городов-миллионников по количеству катков на 10 тыс. жителей
  • Москва (3,51)

  • Самара (2,48)

  • Красноярск (2,44)

  • Омск (2,42)

  • Челябинск (2,40)

  • Екатеринбург (2,33)

  • Санкт-Петербург (2,26)

  • Новосибирск (2,24)

  • Пермь (2,08)

  • Воронеж (1,83)

  • Уфа (1,72)

  • Казань (1,70)

  • Нижний Новгород (1,68)

  • Волгоград (1,02)

  • Краснодар (0,38)

  • Ростов-на-Дону (0,32)

Кроме того, в Картах можно найти более 20 резиденций Деда Мороза, которые можно посетить в новогодние праздники: от Вотчины Талвиукко — карельского Деда Мороза, до Мороза дома во Владивостоке.

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