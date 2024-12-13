В Яндекс Картах появились городские зимние развлечения Самары

Зимние городские активности и места, популярные в сезон новогодних праздников, появились в Яндекс Картах. Пользователи из Самары могут найти информацию о катках, ёлочных базарах, резиденциях Деда Мороза и других новогодних развлечениях и спланировать отдых на каникулах.
Главная ёлка Самары, как и основные ёлки городов-миллионников и городов Золотого кольца России, отмечена в Яндекс Картах в виде 3D-модели. На ней детально проработаны декоративные элементы, а в ночном режиме Карт на ёлках «включается» подсветка.
Всего на карте России отмечено более 1700 ёлок, а до конца декабря будет отмечено ещё больше символов нового года. Информацию о них сервису присылают активные пользователи. А чтобы помочь россиянам найти собственную ёлку, в Картах отметили более 3900 тысяч точек продажи ёлок — это в три с половиной раза больше, чем в прошлом году. Самара занимает третье место по количеству таких организаций на 10 тыс человек — всего таких организаций в городе более 190.
Топ городов-миллионников по количеству ёлочных базаров на 10 тыс. жителей
В этом году у россиян появилось больше возможностей для планирования зимнего отдыха. Так, в Яндекс Картах можно найти 16754 катка, что в два раза больше, чем в прошлом году. Только в Самаре в Картах можно найти более 280 катков — город занимает второе место по плотности таких организаций по всей России.
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