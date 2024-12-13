В Яндекс Картах появились городские зимние развлечения Самары

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Зимние городские активности и места, популярные в сезон новогодних праздников, появились в Яндекс Картах. Пользователи из Самары могут найти информацию о катках, ёлочных базарах, резиденциях Деда Мороза и других новогодних развлечениях и спланировать отдых на каникулах.

Главная ёлка Самары, как и основные ёлки городов-миллионников и городов Золотого кольца России, отмечена в Яндекс Картах в виде 3D-модели. На ней детально проработаны декоративные элементы, а в ночном режиме Карт на ёлках «включается» подсветка.

Всего на карте России отмечено более 1700 ёлок, а до конца декабря будет отмечено ещё больше символов нового года. Информацию о них сервису присылают активные пользователи. А чтобы помочь россиянам найти собственную ёлку, в Картах отметили более 3900 тысяч точек продажи ёлок — это в три с половиной раза больше, чем в прошлом году. Самара занимает третье место по количеству таких организаций на 10 тыс человек — всего таких организаций в городе более 190.

Топ городов-миллионников по количеству ёлочных базаров на 10 тыс. жителей

Волгоград (1,74)



Новосибирск (1,70)



Самара (1,65)



Воронеж (1,62)



Челябинск (1,22)



Омск (1,18)



Уфа (0,93)



Красноярск (0,85)



Москва (0,62)



Краснодар (0,58)



Санкт-Петербург (0,51)



Ростов-на-Дону (0,44)



Пермь (0,40)



Казань (0,39)



Нижний Новгород (0,34)



Екатеринбург (0,24)

В этом году у россиян появилось больше возможностей для планирования зимнего отдыха. Так, в Яндекс Картах можно найти 16754 катка, что в два раза больше, чем в прошлом году. Только в Самаре в Картах можно найти более 280 катков — город занимает второе место по плотности таких организаций по всей России.

Топ городов-миллионников по количеству катков на 10 тыс. жителей Москва (3,51)



Самара (2,48)



Красноярск (2,44)



Омск (2,42)



Челябинск (2,40)



Екатеринбург (2,33)



Санкт-Петербург (2,26)



Новосибирск (2,24)



Пермь (2,08)



Воронеж (1,83)



Уфа (1,72)



Казань (1,70)



Нижний Новгород (1,68)



Волгоград (1,02)



Краснодар (0,38)



Ростов-на-Дону (0,32)