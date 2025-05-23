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В Тольятти полицейские и общественники провели профилактическую беседу со студентами

23 мая 2025 14:38
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Беседа прошла в формате активного диалога, юноши и девушки задавали интересующие их вопросы и получали на них подробные ответы.

В Тольятти, с целью профилактики правонарушений среди молодежи, а также предупреждения распространения наркомании среди несовершеннолетних, пресечение фактов их вовлечения в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом запрещенных веществ, сотрудники полиции и представители Общественного совета при территориальном органе внутренних дел организовали встречу со студентами медицинского колледжа.

В ходе мероприятия, старший специалист отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по городу Тольятти Татьяна Важина рассказала учащимся о вреде курения, употребления алкоголя и наркотиков, а также об ответственности за преступления и правонарушения.

Сотрудники полиции затронули вопросы поведения студентов в колледже и общественных местах, напомнили ребятам о важности уважительного и корректного отношения к взрослым и сверстникам.

Беседа прошла в формате активного диалога, юноши и девушки задавали интересующие их вопросы и получали на них подробные ответы.

Заместитель председателя Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Николай Шахов подчеркнул, что подобные встречи способствует формированию у ребят безопасного и ответственного поведения, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МВД СО

 

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