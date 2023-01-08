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В Тольятти простились с Алексеем Горюновым и Сергеем Безалтычным, погибшими в Макеевке

8 января 2023 19:12
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Имена погибших земляков навсегда останутся в памяти тольяттинцев.

В Тольятти простились с Алексеем Горюновым и Сергеем Безалтычным. Наши земляки погибли в ночь на 1 января в результате вражеского обстрела боевиками ВСУ в Макеевке.

Проводить в последний путь Алексея Владимировича и Сергея Владимировича пришли родные и близкие, друзья, соседи, коллеги по работе, боевые товарищи, сообщает пресс-служба администрации Тольятти.

- В этот прискорбный день мы прощаемся с нашими земляками, которые, оставаясь верными воинскому долгу, ушли защищать интересы Отечества, наше будущее и будущее наших детей. Нет ни сил, ни слов, которые могли бы выразить наших слез, нашей скорби и нашей печали. Алексей и Сергей отдали жизнь за нас с вами. Память о наших товарищах, сыновьях, отцах всегда будет с нами. Мы будем поддерживать семьи и близких наших воинов. Только наша с вами любовь, забота и память помогут пережить родным эти тяжелейшие дни. Вечная память нашим защитникам, - обратился к собравшимся глава Тольятти Николай Ренц.

Вице-президент по персоналу и социальной политике АО «АВТОВАЗ» Дмитрий Михаленко подчеркнул, что призванные на военную службу вазовцы честно и достойно исполнили воинский долг, защищая будущее нашей страны, будущее наших детей, приближая победу:

- Волжский автомобильный завод, также как город Тольятти и Самарская область, будет оказывать всю необходимую помощь родным и семьям наших погибших товарищей. А имена наших коллег, наших героев Алексея Владимировича Горюнова и Сергея Владимировича Безалтычного навсегда останутся в памяти работников завода.

Светлая память...

 

Фото:    пресс-служба администрации Тольятти

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Теги: Тольятти

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