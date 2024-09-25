В Тольятти прошли учения по аварийно-спасательным работам при ДТП

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Сегодня в Тольятти были проведены тактико-специальные учения по организации аварийно-спасательных работ при дорожно-транспортных происшествиях с участием личного состава 70 и 86 пожарно-спасательных частей 31 пожарно-спасательного отряда.

По тактическому замыслу на участке автодороги в Тольятти на ул. 40 лет Победы произошел наезд легкового автомобиля на препятствие на большой скорости. В результате столкновения автомобиль остался стоять на колесах, однако люди внутри оказались заблокированы. Они получили травмы различного характера и степени тяжести.

Водитель получил закрытый перелом ноги, закрытую черепно-мозговую травму, шок, подозрение на «спинальную травму», а пассажиры – закрытые переломы рук, многочисленные ушибы, переломы ребер.

Также в результате удара произошло разрушение бензобака автомобиля с последующим розливом и возгоранием топлива.

Перед подразделениями стояла задача грамотно и быстро провести аварийно-спасательные работы в условиях, максимально приближенных к реальным: сперва ликвидировать возгорание, а затем при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента получить доступ к пострадавшим, оказать им необходимую первую помощь, подготовить и извлечь их из поврежденного транспортного средства при помощи спинальных щитов, вынести из опасной зоны и передать их прибывшим на место работникам скорой медицинской помощи.

Со всеми поставленными задачами пожарные-спасатели справились в полном объеме: пожар был оперативно ликвидирован, а пострадавшие люди спасены. Действия личного состава были оценены руководством 31 пожарно-спасательного отряда как грамотные, согласованные, четко и хорошо спланированные, что еще раз подтвердило высокую степень готовности сил и средств пожарно-спасательных подразделений г. Тольятти к реагированию на ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО