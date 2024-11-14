В Сызрани транспортные полицейские проводят профилактическое мероприятие «Нет ненависти и вражде»

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В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нет ненависти и вражде» инспекторы отделения по делам несовершеннолетних Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте лейтенант полиции Анна Аверьянова, лейтенант полиции Дмитрий Арискин совместно с оперуполномоченным отделения по контролю за оборотом наркотиков младшим лейтенантом Ильдаром Курмакаевым организовали встречу со старшеклассниками образовательных учреждений г. Сызрани и Сызранского района.

В ГБОУ «Лицей г. Сызрани», ГБОУ «СОШ № 2», ГБОУ «ООШ № 11», ГБОУ «СОШ № 38», ГБОУ «ООШ № 39» полицейские провели беседы, направленные на предупреждение и пресечение преступности среди несовершеннолетних, предотвращение их вовлечения в деструктивную деятельность и противодействие проникновению экстремистской идеологии в подростковую среду.

Транспортные полицейские разъясняли школьникам, какие именно поступки воспринимаются обществом как экстремистские, какие виды ответственности наступают за противоправные действия данной направленности. Особое внимание сотрудники полиции обратили на опасность общедоступной информации деструктивного характера в сети Интернет, в том числе социальных сетях, поговорили с ребятами о способах воздействия на подростков и вовлечения их в совершение противоправных действий. Представители транспортной полиции предупредили ребят об ответственности за поддержание контента, направленного на возбуждение ненависти или вражды, а также на унижение человеческого достоинства.

За время проведения мероприятия сотрудниками Сызранского ЛО МВД России на транспорте выявлено и заблокировано 11 экстремистских материалов, расположенных в сети Интернет.