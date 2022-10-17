В Сызрани состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню отца

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Знак общественного признания «Во славу отцовства» в этом году получили 25 лауреатов.



В пятницу, 14 октября, в Сызрани в Драматическом театре имени А.Н. Толстого состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню отца, который отмечается в третье воскресенье октября и в этом году пришелся на 16 октября.

С прошлого года День отца вошел в календарь официальных праздников по Указу Президента России Владимира Путина.

День отца призван сохранить и укрепить семейные узы, подчеркнуть значимость отцов в воспитании детей.

«Учрежденный Указом Президента России Владимира Владимировича Путина, этот день вновь напоминает нам о необходимости защитить наши традиционные духовно-нравственные ценности. В последние годы они подвергаются яростным атакам со стороны западного мира, где происходит отказ от базовых устоев, на которых из века в век строилась человеческая цивилизация. Одной из ее основ всегда была большая, дружная, многодетная семья, в которой мужчина — отец, обеспечивающий ее благополучие, несущий ответственность за будущее своих детей. И сегодня, когда возникла угроза безопасности нашей страны и ее гражданам, многие наши мужчины стали в строй, чтобы с оружием в руках защитить Родину и своих близких. Мы гордимся нашими защитниками, которые в этот сложный час проявили лучшие качества — мужество, ответственность, патриотизм! В Самарской области всегда с должным уважением относились к роли отца как опоры семьи. Убежден, что именно крепкая семья – залог сбережения нашего многонационального народа, успешного развития и процветания Самарской области и всей России», - подчеркнул в своем обращении губернатор Дмитрия Азаров.

В Самарской области День отца как региональная знаковая дата существует с 2017 года. Кроме того, с 2007 года в губернии проводится мероприятие «Отец. Отчество. Отечество», посвященное семейным ценностям, а сотни жителей области являются обладателями общественной награды «Во славу отцовства». Данное мероприятие проводится министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области при поддержке Благотворительного фонда «Радость».

За это время награждены 524 лауреата. Отбор лауреатов для награждения осуществляется Экспертным советом, в состав которого входят представители органов исполнительной власти и общественных организаций Самарской области.

Каждый год мероприятие «Отец. Отчество. Отечество» по сложившейся традиции проходит в разных городах региона. В этом году в Сызрани на площадке драматического театра для детей были организованы мастер-классы, установлена фотозона, их развлекали ростовые куклы. В торжественной обстановке 25 отцов Самарской области были отмечены знаками общественного признания в 5 номинациях: отцовский труд в кровной семье, воспитание детей отцом без матери, отцовский труд в приемной семье, отец, достойно воспитавший трех и более детей, и деятельность мужчины, связанная с воспитанием и обучением детей на общественной основе.

О том, что любовь, взаимопонимание и поддержка - это залог крепкой семьи, на собственном опыте знает один из лауреатов этого года отец пятерых сыновей Константин Доладов из Самары. Стаж счастливой супружеской жизни насчитывает 22 года. Константин Юрьевич прошел путь от бригадира цеха до первого руководителя различных предприятий. Он активный человек, не мыслит свою жизнь без спорта. В 2016 году по собственной инициативе основал спортивную школу прыжков на батуте олимпийского резерва «Акробат-Самара». Сегодня в школе занимается более 250 воспитанников, многие из которых за время обучения показывали высокие результаты на региональных и федеральных соревнованиях. В настоящее время Константин Юрьевич является вице-президентом областной федерации прыжков на батуте.

«Относительно недавно для себя ввел такое понятие, как семейный менеджмент. Это когда старший помогает младшему, папа с мамой могут опереться на старших, то есть вот такая взаимовыручка, взаимоделегирование каких-то полномочий. Любовь детей – это самая достойная награда для меня», - поделился Константин Доладов.

Еще одним лауреатом стал Сергей Лукин из Новокуйбышевска, который вместе с супругой воспитывает двух дочек. Сергей Николаевич проходил службу в воздушно-десантных войсках, принимал участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе, имеет боевые награды. Активно принимает участие в благотворительных акциях, оказывает безвозмездную всестороннюю помощь многодетным семьям и детям-сиротам. В рамках реализации городского проекта «Общественный наставник» является наставником для несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. Приложить максимум усилий для того, чтобы детство каждого ребенка стало немного счастливее, его семья считает своей ответственной миссией.

«Как говорится, чужих детей не бывает. Конечно, прикладываем максимум усилий, чтобы по достижении совершеннолетнего возраста дети могли уже войти в наше общество как полноценные граждане РФ», - отметил он.

Фото: департамент информационной политики СО