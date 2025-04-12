В связи с проведением Космического полумарафона в Самаре будет временно ограничено движение транспорта

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13 апреля в Самаре в связи с проведением X Космического полумарафона, который, по планам, соберет более 3,5 тысяч спортсменов из России и зарубежных стран, в городе будет временно ограничено движение транспорта:



- с 03:00 до 14:30 – по Волжскому проспекту на участке от улицы Маяковского до улицы Вилоновской;

- с 06:00 до 14:30 13 апреля 2025 года – по улице Максима Горького на участке от улицы Вилоновской до улицы Венцека; по Волжскому проспекту на участке от улицы Осипенко до улицы Вилоновской; по улице Лесной на участке от Северо-Восточной магистрали до улицы Осипенко; по Северо-Восточной магистрали на участке от улицы Ново-Садовой до улицы Лесной.



Также запрещается остановка и/или стоянка транспорта на следующих участках улично-дорожной сети:

- с 19:00 12 апреля до 15:30 13 апреля 2025 года – по Волжскому проспекту на участке от ул. Маяковского до ул. Вилоновской;

- с 19:00 12 апреля до 14:30 13 апреля 2025 года – по улице Максима Горького на участке от улицы Вилоновской до улицы Венцека; по Волжскому проспекту на участке от улицы Осипенко до улицы Вилоновской; по улице Лесной на участке от Северо-Восточной магистрали до улицы Осипенко; по Северо-Восточной магистрали на участке от улицы Ново-Садовой до улицы Лесной.

Фото: администрация Самары

