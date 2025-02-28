В связи с масленичными гуляньями в Самаре временно ограничат движение транспорта

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проводами русской зимы – масленичными гуляньями на территории Самары временно ограничат движение транспорта, за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны.



Ограничение будет действовать по улице Шостаковича, от улицы Чапаевской до улицы Фрунзе, в следующие периоды:

- с 10:00 до 18:30 1 марта 2025 года;

- с 09:00 до 17:30 2 марта 2025 года.



Кроме того, запретят остановку и (или) стоянку транспортных средств по следующим участкам улично-дорожной сети:

- с 16:00 28 февраля 2025 года до 18:00 2 марта 2025 года – по улице Вилоновской от улицы Галактионовской до улицы Чапаевской, по улице Молодогвардейской от улицы Ульяновской до улицы Вилоновской, по улице Чапаевской от улицы Вилоновской до улицы Шостаковича, по улице Шостаковича от улицы Чапаевской до улицы Фрунзе, по улице Красноармейской от улицы Галактионовской до улицы Чапаевской, по улице Молодогвардейской от улицы Красноармейской

до улицы Льва Толстого;

- с 16:00 28 февраля 2025 года до 18:00 2 марта 2025 года – по улице Чапаевской от улицы Шостаковича до улицы Красноармейской; данное ограничение не распространяется на транспортные средства, принадлежащие инвалидам.



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Повышенное внимание уделяется обеспечению безопасности на основной масленичной площадке. Вход на площадь им. Куйбышева будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты.