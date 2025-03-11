В СОУНБ пройдёт творческая встреча с самарским писателем Сергеем Жигаловым

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13 марта в 14:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдёт творческая встреча с писателем Сергеем Жигаловым. Специальный гость библиотеки представит читателям свою книгу «Преодоление», посвящённую событиям специальной военной операции.

Сергей Жигалов – самарский прозаик и публицист, член Союза журналистов и Союза писателей России. В первую очередь Сергей Александрович известен как автор романа «Дар над бездной отчаяния» о жизни безрукого иконописца Григория Журавлёва. В 2023 году в печать вышел сборник сочинений писателя «Преодоление». Книга представляет собой собрание литературных произведений о судьбах невымышленных героев, вставших на защиту Донбасса. Говоря о замысле сборника, автор признаётся: «Меня не оставляла мысль побывать на Донбассе. Увидеть всё своими глазами. Поговорить с участниками спецоперации. Посетить в госпиталях раненых, вручить им свою новую книгу», – сообщает в своих заметках Сергей Жигалов.

В ходе встречи писатель поведает о подвигах офицеров и солдат Российской армии, а также расскажет о своём творческом пути. Мероприятие состоится в рамках цикла «Разговоры о важном» – части сетевого проекта публичных библиотек Самарской области «Сила в правде».

13 марта в 14:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, многофункциональный зал (2 этаж).

Вход свободный! 12+