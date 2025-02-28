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В СОУНБ Леонид Рабинович представит автобиографическую книгу «Живут во мне воспоминания»

28 февраля 2025 14:15
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В своей автобиографической повести музыкант знакомит читателей с двадцатилетним куйбышевским периодом своей жизни (1953–1972).

5 марта в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдёт творческая встреча с музыкантом Леонидом Рабиновичем. Почётный гость библиотеки представит самарским читателям свою книгу под названием «Живут во мне воспоминания», которая посвящена долгому и плодотворному творческому пути её автора.

Леонид Рабинович – заслуженный работник культуры России, художественный руководитель арт-группы «Отражение», артист эстрады и неутомимый творец, много сделавший для развития культурного пространства Самарской губернии. В своей автобиографической повести Леонид Борисович знакомит читателей с двадцатилетним куйбышевским периодом своей жизни (1953–1972). Детство и юность, работа на заводе «Прогресс» и в пионерлагере «Орленок», концерты и гастроли, туристские слёты, горные походы и путешествия, служба в армии, участие в фестивале им. Валерия Грушина… С первых строк своей повести автор увлекает в незабываемое путешествие по страницам своей молодости, пронизанной радостью, любовью, романтикой. Леонид Рабинович проводит читателя по тернистому, но верному пути, погружая его в стремительный водоворот ярких событий и приключений, уносящихся по извилистой бурной реке, название которой – жизнь.

Творческая встреча с Леонидом Рабиновичем пройдёт при участии артистов арт-группы «Отражение», которым  присуще исполнительское мастерство, сценическая  культура, искренность и любовь к искусству. На импровизированной сцене в просторном зале отдела искусств областной библиотеки предстанут:

Леонид Рабинович – вокал;

Екатерина Келлер – ведущая, вокал;

Татьяна Овсянникова – вокал;

Наталья Глазунова – вокал;

Сергей Муромец – саксофон.

Творческая встреча станет первым событием культурно-просветительского цикла «Беседы об искусстве» в 2025 году. О новых мероприятиях проекта можно будет узнать в сообществе СОУНБ «ВКонтакте». Подписывайтесь и следите за новостями!

5 марта в 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел искусств (2 этаж).

Вход свободный!

6+

Теги: Самара

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