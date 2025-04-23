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В СОУНБ  приглашают на открытый семинар «Как научиться изобретать?»

23 апреля 2025 14:10
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О том, как обрести навыки поиска нестандартных решений, жителям города расскажут ведущие представители научно-технического сообщества Самары.

24 апреля в 12:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на открытый семинар «Как научиться изобретать?». О том, как обрести навыки поиска нестандартных решений, жителям города расскажут ведущие представители научно-технического сообщества Самары.

Способность творить – вещь, необходимая не только учёным, но и обычным людям. Творческий подход – залог успеха в абсолютно любой сфере жизни: он помогает адаптироваться к изменениям, развивает личность человека и его умственные способности, улучшает качество жизни, принося радость и удовлетворение от достижения поставленных целей. Но как можно приучить себя мыслить нестандартно? Какие методы решения изобретательских задач известны сейчас? Наконец, как вычленить творческую составляющую в повседневной жизни посреди бесконечного потокаобыденных дел? На эти и многие другие вопросы постараются ответить специальные гости областной библиотеки:

- Игорь Стрыгин, старший преподаватель Детского технопарка «Кванториум-63 регион»;

- Зиновий Мазур, д.п.н., профессор, патентный поверенный Российской Федерации, директор Тольяттинского института технического творчества и патентоведения;

- Александр Дмитриев, к.т.н, доцент кафедры производства летательных аппаратов и управления качеством в машиностроении, доцент передовой инженерной аэрокосмической школы, заместитель директора НКЦЭ-231 (НКЦ экспертизы);

- Пётр Плеханов, инженер, астроном-исследователь, профессор РАЕ, преподаватель Самарского машиностроительного колледжа.

Мероприятие состоится в рамках цикла семинаров по интеллектуальной собственности. О новых событиях научно-технической направленности в СОУНБ можно будет узнатьв сообществе библиотеки в социальной сети «ВКонтакте». Подписывайтесь и следите за новостями!

24 апреля в 12:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, многофункциональный зал (2 этаж).

Вход свободный!

12+

 

Фото:   пресс-служба СОУНБ

Теги: Самара

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