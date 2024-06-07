В Самарском регионе полицейские участвуют в оперативно-профилактическом мероприятии «Защита»

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На территории Самарской области с 1 по 10 июня проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Защита», целью которой является предупреждение преступных посягательств в отношении несовершеннолетних, выявление лиц, совершающих противоправные действия, принятие мер по защите прав и законных интересов детей и подростков, а также профилактика дорожно-транспортного травматизма.

Так, в Новокуйбышевске и Шенталинском районе сотрудники полиции провели в пришкольных лагерях профилактические встречи.

В ходе проведения мероприятий, сотрудники полиции поздравив ребят с окончанием учебного года, напомнили о правилах поведения на воде и вблизи водоемов, о недопустимости асоциального поведения в общественных местах и об ответственности за него.

Сотрудники полиции уделили особое внимание правилам использования детьми средств индивидуальной мобильности, предупредили ребят об обязательном использовании световозвращающих элементов в условиях плохой видимости и в темное время суток, рассказали о правилах перевозки детей в автомобиле и объяснили важность использования детских удерживающих устройств.

Мероприятия прошли в форме активного диалога, дети задали интересующие вопросы, на которые получили исчерпывающие ответы.

В завершение встреч полицейские посоветовали ребятам при возникновении любой сложной жизненной ситуации обращаться в полицию за помощью.