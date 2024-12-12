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В самарском Доме профсоюзов прошла традиционная акция «Елка желаний»

12 декабря 2024 21:08
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Вручили подарки детям сотрудников транспортной отрасли.

В самарском Доме профсоюзов прошла традиционная акция «Елка желаний», в рамках которой дети сотрудников транспортной отрасли получили новогодние подарки. Их вручал заместитель главы Самары - руководитель Департамента транспорта Сергей Маркин, председатель областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения  Сергей Жуков, а также представители профсоюзов трамвайно-троллейбусного управления, метрополитена и предприятия «Самара Авто Газ».

«Совместно с профсоюзом, нашими транспортными предприятиями мы проводим эту акцию. Для нас важно поздравить деток с Новым Годом и исполнить их желания. Очень приятно смотреть на горящие детские глаза, которые излучают добро», — отметил Сергей Маркин.

Подобная акция организуется по инициативе самарской областной профсоюзной организации работников жизнеобеспечения уже четвертый год. Письма Деду Морозу от детей сотрудников транспортных предприятий вместе с пожеланиями были переданы через профсоюзную организацию. Особое внимание - семьям мобилизованных, а также семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

«Хочется отметить, что три года назад мы подписали соглашение с профсоюзной организацией Луганской народной республики. Ежегодно детские подарки мы отправляем и туда. В этом году также отправили порядка 500. Хочется поддержать детей в это сложное время», - пояснил Сергей Жуков.

В этом году в Елке желаний приняли участие порядка ста детей членов профсоюза. Желания у них были самые разные: мягкие игрушки, конструкторы, подарочные сертификаты. Все мечты были исполнены, а ребята в благодарность прочитали зимние и новогодние стихотворения.

 

Фото:  пресс-служба Администрации Самары

Теги: Самара

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