В самарской транспортной полиции подвели итоги работы за 2023 год

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В работе совещания принял участие заместитель начальника - начальник следственного управления Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.

В Средневолжском линейном управлении МВД России на транспорте прошло расширенное оперативное совещание по итогам оперативно-служебной деятельности за 2023 год.

В работе совещания приняли участие заместитель начальника - начальник следственного управления УТ МВД России по ПФО полковник юстиции Радик Шамсудинов, начальник Средневолжского линейного управления Руслан Пантелеев, начальник Самарской таможни генерал-майор таможенной службы Александр Архипов, председатель Общественного совета при Средневолжском ЛУ МВД России на транспорте Владимир Берглезов, заместители начальника линейного управления, руководители служб и подразделений Средневолжского линейного управления.

В ходе совещания полковник юстиции Радик Шамсудинов вручил награды отличившимся сотрудникам и коллективам, которые достигли лучших результатов в работе.

За 2023 год в Средневолжском ЛУ МВД России на транспорте зарегистрировано около 6300 обращений, заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях. Из них поставлено на учет более 850 преступлений. В настоящее время раскрыто около 500 преступлений, к уголовной ответственности привлечено более 340 лиц. Благодаря профилактической работе на территории обслуживания не зарегистрировано убийств, изнасилований, разбойных нападений на граждан. За отчетный период снизилось количество выявленных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Из незаконного оборота изъято около 3 кг наркотических средств.

Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции постоянно проводятся профилактические мероприятия с целью предупреждения преступлений против личности и имущества граждан на объектах транспортной инфраструктуры. За 2023 год количество выявленных административных правонарушений составило более 12 тысяч фактов.

В ходе совещания участники обсудили существующие недостатки в работе, выяснили причины их возникновения и определили пути их устранения.

По итогу оперативного совещания начальник линейного управления поблагодарил за проделанную работу и определил задачи на предстоящий период.