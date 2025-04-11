В Самарской области стартовала Всероссийская военно-патриотическая программа «ДОРОГИ ПОБЕДЫ»

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9 апреля в Самарской области дан старт Всероссийской военно-патриотической программе «ДОРОГИ ПОБЕДЫ», приуроченной к 80-летию Великой Победы.

Самара, ранее Куйбышев, является городом трудовой славы, центром эвакуации и хранителем памяти о тех, кто сражался на фронте, работал в тылу и внес вклад в достижение Победы.

Учащиеся самарской школы № 58 приняли участие в экскурсионной программе «Здесь тыл был фронтом. Куйбышев», посетив Военно-исторический музей Центрального военного округа, площадь Славы и другие значимые объекты.

Экскурсии будут проводиться в течение апреля, мая и сентября 2025 года, на безвозмездной основе, продолжительность каждой составляет 3,5 часа. Участники передвигаются на комфортабельном брендированном автобусе в сопровождении квалифицированного экскурсовода.

Программа «Дороги Победы» реализуется Автономной некоммерческой организацией «Агентство развития внутреннего туризма» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и входит в состав масштабного федерального проекта «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)» государственной программы РФ «Развитие образования».

Координатором программы в Самарской области выступает туроператор «Профцентр» при информационной поддержке министерства туризма Самарской области.

Фото: Министерство туризма Самарской области