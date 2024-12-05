В Самарской области провели широкомасштабную акцию «Стоп! Мошенник!»

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В ходе мероприятия гражданам рассказывали, как не попасться на уловки злоумышленников.

Так, в Сызрани полицейские и представитель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Фарид Ибрагимов совместно с волонтерами провели профилактическое мероприятие с населением на улицах города, в ходе которого рассказывали прохожим, как не попасться на уловки мошенников.

Обращаясь к пожилыми людям, сотрудники полиции просили быть максимально внимательными и не выполнять инструкции неизвестных, даже если они обращаются по имени и отчеству, называют правильную фамилию и убеждают, что сохранность денег под угрозой.

Общественник Фарид Ибрагимов напомнил, что нельзя разглашать незнакомцам свои личные данные, пароли от аккаунтов в социальных сетях и коды из смс-сообщений, призвав в случае подозрительного звонка сразу завершить телефонный разговор.

В завершение мероприятия участникам акции раздали тематические памятки по профилактике мошенничества, с информацией о видах и схемах мошеннических действий и номерами телефонов, по которым необходимо обращаться за помощью.

Сотрудники полиции, волонтеры и общественник призвали граждан донести полученную информацию до знакомых, соседей и родственников.