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В Самарской области предложили ввести еще один праздник

18 февраля 2023 11:20
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В Самарской области предложили ввести еще один праздник

Список праздников в Самарской области может вскоре пополниться еще одной датой. Вопрос обсуждали на заседании комитета по культуре, спорту, молодежной политике и туризму в губдуме. Депутаты поддержали идею о региональном законе, который закрепил бы положение о праздничном дне — Дне баяна.

— Идея введения этого праздника появилась уже давно, когда было доказано, что именно у нас, в Самаре, появился первый в мире баян. Его изготовил в 1897 году мастер Павел Леонтьевич Чулков и в том же году продемонстрировал его на Кустарно-промышленной выставке в Туле. В прошлом году исполнилось 125 лет со дня рождения самарского баяна, — отметил депутат Сергей Войтенко.

Датой празднования Дня баяна выбрано 25 августа. Теперь вопрос должны обсудить все депутаты на пленарном заседании думы, пишет 63.ру.

К слову, в регионе в скором времени могут установить и памятник баяну. По словам Сергея Войтенко, уже разработан макет арт-объекта, сейчас решаются организационные вопросы для его изготовления и установки. Ранее планировалось, что памятник поставят в 2022 году на площади Сельского хозяйства, на пересечении улиц Полевой и Ново-Садовой. Однако, судя по всему, планы идейных вдохновителей проекта поменялись.

Фото: pxhere.com.

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