В Самарской области полицейские напомнили школьникам об ответственности за совершение преступлений

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Сотрудники полиции призвали ребят вести законопослушный образ жизни.

В Самарской области сотрудники полиции регулярно проводят мероприятия с подрастающим поколением, направленные на повышение уровня правовой грамотности несовершеннолетних и профилактику преступлений и правонарушений, в том числе, ПДД.

Так, в Красноярском районе полицейские провели с учащимися местных школ профилактическое мероприятие на тему: «Уголовная ответственность несовершеннолетних».

В ходе встречи сотрудники полиции напомнили ребятам об уголовной ответственности за такие преступления, как кража, грабеж, вымогательство, причинение телесных повреждений и объяснили, какие наказания применяются за их совершение.

Сотрудники полиции настоятельно рекомендовали школьникам соблюдать правила поведения в общественных местах, в том числе, подчеркнули важность неукоснительного соблюдения ПДД.

Полицейские напомнили подросткам правила поведения вблизи проезжей части, отметив необходимость использования светоотражающих элементов в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.

Сотрудники полиции предостерегли ребят от управления транспортным средством без водительского удостоверения и в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, объяснив, что подобные действия могут привести к дорожно-транспортному происшествию и уголовной ответственности.

В завершение мероприятия полицейские призвали ребят вести законопослушный образ жизни.