В Самарской области полицейские и общественники продолжают «Разговоры о важном»

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Со школьниками провели мероприятие, направленное на патриотическое воспитание и профилактику кибермошенничества.

На территории Самарской области полицейские и общественники на постоянной основе проводят со школьниками цикл встреч, направленных на патриотическое воспитание подрастающего поколения и профилактику мошенничества.

Так, в актовом зале одной из школ Самары для учащихся шестых – восьмых классов провели классный час «Разговоры о важном».

В мероприятии приняли участие представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Иван Андрианов, ветеран боевых действий Сергей Огнев и заместитель начальника отдела информации и общественных связей регионального главка Ирина Тарпанова.

В начале урока приглашенные гости обсудили с ребятами такие понятия, как отношение к долгу и патриотизм, подчеркнув важность понимания ответственности за судьбу своей страны.

Сергей Огнев в ходе доверительной беседы поделился своими воспоминаниями об особенностях несения военной службы, о своих боевых товарищах и подвигах сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Ветеран боевых действий рассказал ребятам о своих родителях, подчеркнув, что собственным выбором профессии он во многом обязан их личному примеру самоотверженной службы.

Сергей Огнев напомнил подрастающему поколению о том, что очень важно хранить память о героях нашей страны и отметил, что служба в полиции, хотя и непростая, но в то же время интересная работа, которая закаляет характер и позволяет постоянно самосовершенствоваться, равняясь на лучших.

Сергей Михайлович отметил: «Считаю своим долгам рассказать ребятам о героических подвигах сотрудников внутренних дел и передать накопленный опыт подрастающему поколению».

Ирина Тарпанова, в свою очередь, рассказала школьникам об учебных заведениях, в которых готовят будущих сотрудников органов внутренних дел, и о том, что необходимо для поступления в них.

Учащиеся с интересом слушали выступающих, смогли прикоснуться к истории и узнали о героизме сотрудников полиции и российских военных.

Ирина Тарпанова отметила: «Подобные мероприятия играют важную роль в формировании у подрастающего поколения интереса к героическим профессиям и гордости за свою Родину».

В свою очередь, представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области и руководитель «Ассоциации цифровой безопасности» Иван Андрианов, выступая перед ребятами, рассказал им основные правила противодействия кибермошенникам.

Напомнив о важности неразглашения паролей и личных данных, необходимости помнить об опасности перехода по незнакомым ссылкам и о том, что аккаунты в соц. сетях должны быть закрыты от посторонних.

Представитель Общественного совета подчеркнул: «В настоящее время подростки проводят многое времени в социальных сетях. Подобного рода мероприятия имеют важное значение для профилактики мошенничеств среди молодежи».

В завершение встречи гости пожелали ребятам успехов в учебе, еще раз напомнив о важности социальной ответственности и любви к Родине.

Школьники поблагодарили организаторов за отличный урок и сделали несколько фото на память.