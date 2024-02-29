В Самарской области полицейские и общественники напомнили водителям ПДД

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В акции приняла участие представитель Общественного совета регионального главка.

Сотрудники самарской Госавтоинспекции совместно с представителем Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Ириной Логиновой и учащимися школы №123 провели профилактическое мероприятие с автолюбителями.

Полицейские напомнили каждому из участников акции о важности соблюдения правил дорожного движения и вручили сувениры с символикой Госавтоинспекции.

Школьники, в свою очередь, подарили водителям талисманы, изготовленные своими руками, и призывали помнить о маленьких участниках дорожного движения, особенно вблизи детских образовательных учреждений.

«Автолюбители были приятно удивлены и, получая из рук организаторов акции подарки, с улыбкой на лице благодарили за полезные сувениры. Каждый из водителей пообещал быть внимательным на дорогах», - поделилась своими впечатлениями о проведенной акции представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Ирина Логинова.

Организаторы пожелали участникам мероприятия успехов во всех начинаниях, безопасных дорог и призывали помнить, что нужно быть внимательными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.