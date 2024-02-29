В Самарской области полицейские и общественники напомнили водителям ПДД

В акции приняла участие представитель Общественного совета регионального главка.
Сотрудники самарской Госавтоинспекции совместно с представителем Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Ириной Логиновой и учащимися школы №123 провели профилактическое мероприятие с автолюбителями.
Полицейские напомнили каждому из участников акции о важности соблюдения правил дорожного движения и вручили сувениры с символикой Госавтоинспекции.
Школьники, в свою очередь, подарили водителям талисманы, изготовленные своими руками, и призывали помнить о маленьких участниках дорожного движения, особенно вблизи детских образовательных учреждений.
«Автолюбители были приятно удивлены и, получая из рук организаторов акции подарки, с улыбкой на лице благодарили за полезные сувениры. Каждый из водителей пообещал быть внимательным на дорогах», - поделилась своими впечатлениями о проведенной акции представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Ирина Логинова.
Организаторы пожелали участникам мероприятия успехов во всех начинаниях, безопасных дорог и призывали помнить, что нужно быть внимательными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.