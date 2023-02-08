В Самарской области подано 50 тысяч заявок на оформление Карты жителя

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50 тысяч жителей региона уже подали заявки (в том числе онлайн через интернет-портал card.samregion.ru и мобильное приложение) на оформление Карты жителя Самарской области, из них с начала 2023 года было подано почти 10 тыс. заявок. 35% от общего числа заявлений приходится на Самару, 25% — на Тольятти и около 40% — на остальные муниципалитеты.

Реализацией проекта занимаются Департамент информационных технологий и связи Самарской области и ГБУ СО «Цифровой регион». Подобные карты есть и в других регионах, но важное преимущество нашей заключается в том, что ее можно оформить онлайн, без посещения банка.

«Считается, что у нашего региона одна из лучших технологических реализаций этого проекта. Мы делали это решение самостоятельно, с нуля, не опираясь на уже готовые решения. Старались на одном пластике реализовать большое количество сервисов. Проект активно развивается, постоянно появляются новые функциональные возможности для разных категорий граждан. Мы стараемся сделать все, чтобы Карта жителя Самарской области стала еще лучше», — рассказал заместитель председателя правительства – руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

Карта жителя Самарской области способна заменить собой банковскую (позволяет проводить банковские операции), транспортную карты (оплата проезд в общественном транспорте), полис ОМС, стать копилкой для бонусов и кешбэка (возврат части от потраченной суммы) и получать скидки от партнеров проекта, а также участвовать в их программах лояльности.

Карту жителя можно использовать и как средство доступа к государственным электронным сервисам через интернет-портал card.samregion.ru. Там же можно узнавать информацию о культурно-массовых мероприятиях, новостях Самарской области и многое другое. С конца прошлого года с помощью Карты жителя стало возможно открывать двери, оборудованные «умным» домофоном, а один из федеральных сотовых операторов даже предложил держателям Карты жителя специальный тариф для телефона.

На сегодняшний день у проекта «Карта жителя Самарской области» уже около 200 партнёров. Среди них различные учреждения культуры, торгово-сервисные предприятия. Так, держатели Карты жителя могут воспользоваться скидкой от 10% от горнолыжного комплекса «СОК» на почасовые тарифы на подъем в будние дни (с 9:00 до 17:00). Также держатели Карты жителя могут принять участие в digital-проекте «Моя Третьяковка» — это своего рода справочник русского искусства в виртуальном пространстве. Цель проекта – предоставить доступ к коллекциям всем тем, кто не может прийти в музей лично, дать возможность каждому человеку, в какой бы точке мира он ни находился, прикоснуться к русскому искусству, которое собирают, исследуют и сохраняют в Третьяковской галерее. Участники проекта «Моя Третьяковка» могут открывать для себя и для всех пользователей сайта новые произведения и сопровождающие их тексты и формировать свои собственные виртуальные коллекции изображений.

Также у Карты жителя есть мобильное приложение (скачать его можно в Appstore, Rumarket, Nashstore, Rustore), с помощью которого можно, например, записаться на прием в различные государственные и муниципальные органы.

Оформить Карту жителя просто: можно обратиться к партнерам проекта – в банки ВТБ и «Солидарность», либо оставить онлайн-заявку на сайте card.samregion.ru или в мобильном приложении. Выпускается и обслуживается карта бесплатно, получить её могут все желающие, начиная с 14 лет (до 18 лет необходимо согласие родителей или опекунов). Из документов понадобятся только паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

«Мы старались на одном пластике реализовать большое количество сервисов, при этом развитие проекта еще идет. В первую очередь есть транспортное приложение: как стандартное (безлимитное), так и социальное. Сегодня активными темпами идет процесс замены социальной транспортной карты, которая выпускалась министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области, на Карту жителя. Делается это совершенно бесплатно. Мы планируем, что процесс замены социальных «сезонок» на Карту жителя завершится в течение 2023 года. Кроме того, совместно с министерством здравоохранения Самарской области тестируем возможность использовать Карту жителя как идентификатор для получения лекарства в случае выписки электронного рецепта. Минздрав сейчас реализует соответствующий сервис», – рассказал Константин Пресняков.

Обо всех новостях и реализуемых акциях в рамках проекта «Карта жителя Самарской области» можно узнавать в социальной сети ВКонтакте: @card.samregion и в телеграм-канале департамента информтехнологий и связи Самарской области: t.me/ditis_so, @цифра_63.

Фото: администрация Самары